Las infracciones más cometidas por los conductores en la última campaña de vigilancia de la DGT

Más de 400.000 vehículos han sido controlados por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil durante la última campaña que la Dirección General de Tráfico ha realizado en las carreteras convencionales. El objetivo de la misma ha sido concienciar a los conductores y controlar su comportamiento mientras circulaban por aquellas vías que no disponen de separación física de ambos sentidos de circulación y que pese a tener una menor densidad de tráfico, presentan una mayor siniestralidad.

Durante los siete días, los agentes de Tráfico han denunciado a 21.939 conductores por incumplir alguno de los preceptos recogidos en la normativa de Tráfico y Seguridad Vial. Esta campaña, a diferencia de la realizada en otras ocasiones, muestra como el número de conductores que circulaban habiendo ingerido drogas ha ascendido respecto a controles precedentes. Un total de 629 conductores frente a los 328 de la realizada en mayo o los 428 de octubre del año pasado. Por su parte, los conductores que han dado positivo por alcohol han sido 897.

Otra de las infracciones más habituales ha sido el no uso del cinturón de seguridad, aunque parezca mentira. Solo en una semana, 1.316 personas han sido denunciadas por no llevar puesto este dispositivo mientras viajaban, y otras 53 por no llevar a los menores que transportaban con su correspondiente sistema de retención infantil. Asimismo, otras 63 personas viajaban en vehículos de dos ruedas sin hacer uso del casco.

El uso del móvil o llevar auriculares durante la conducción sigue siendo una acción habitual entre algunos conductores tal y como se ha constatado durante la campaña de vigilancia. En una semana, y solo en carreteras convencionales, 1.011 conductores han sido denunciados por distracciones al volante. 745 de estas denuncias corresponde a uso de móvil mientras se conducía.

El cumplimiento de los límites de velocidad sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la seguridad vial en nuestro país. En esta campaña 12.193 conductores han sido denunciados por circular a una velocidad superior a la permitida.

Debido a las peculiaridades que tienen las carreteras convencionales, los adelantamientos, los cruces de vías o las prioridades de paso son especialmente controlados. Durante una semana 323 conductores fueron sorprendidos realizando un adelantamiento antirreglamentario y otros 252 no respetando una señal de stop o ceda el paso.

Como podéis comprobar, todas y cada una de estas sanciones son totalmente evitables. Hay que hacer un ejercicio de conciencia y ver que todos estos casos atentan directamente contra nuestra seguridad y contra la de quienes nos rodean. En nuestra mano está evitarlo. Y no solo por las multas.