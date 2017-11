Subaru WRX STI Final Edition, el mejor adiós posible a una generación

Si eres aficionado al mundo de los coches deportivos, seguro que el WRX STI de Subaru tiene un hueco en tu corazón. Puede que no sea el más sutil, ni siquiera el más rápido, pero tiene algo que hace que te quedes prendado de él. Por ello, la marca japonesa no para de trabajar en la actual generación, que tiene los días contados. Y qué mejor manera de despedirla que lanzando una edición especial llamada Final Edition. ¿La pena? Que ésta no saldrá del Reino Unido.

Todas y cada una de las 150 unidades que salgan a la venta de este Subaru WRX STI Final Edition contarán con el mismo motor que las versiones convencionales, es decir, el bóxer de 2,5 litros y 300 CV que ya conocemos. Las peculiaridades de este vehículo estarán en otro lado, siempre buscando la mejor experiencia de conducción posible. Por ejemplo, podemos contaros que el diferencial central pasa a ser controlado de forma electrónica, lo que deriva en una mejora del paso por curva. Antes de las mismas daremos buena cuenta del sistema de frenado de Brembo, que para la ocasión incorpora unos discos de mayor tamaño y unas pinzas pintadas en color amarillo que asoman entre las deportivas llantas de 19 pulgadas que se equipan.

Estéticamente este Subaru WRX STI Final Edition también ofrece algunos detalles de interés, como son por ejemplo la instalación de un rediseñado paragolpes delantero que ahora ofrece la parrilla inferior pintada en negro. También se aprecian unas entradas de aire mayores para mejorar la refrigeración del conjunto, además de un alerón modificado y dotado de algunos distintivos identificativos en el lateral.

En cuanto al habitáculo, más de lo mismo. Contaremos con ciertas peculiaridades como unas molduras pintadas en negro brillante situadas tanto en los alrededores del cambio como en los paneles de las puertas y el volante. Además, las numerosas costuras y detalles en color rojo no hacen sino aumentar la sensación de deportividad del conjunto. Y todo ello sin dejar de lado el nuevo panel de instrumentación instalado, la pantalla táctil de 5,9 pulgadas y un renovado sistema de infoentretenimiento. ¿Su precio? Unos 38.000 euros al cambio. ¡Quién fuese británico!