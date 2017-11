Hennessey Venom F5, el aspirante al trono del coche más rápido del mundo ya está aquí

Al grano y sin tonterías. Así llega al mundo el nuevo Hennessey Venom F5, al menos en lo que a su imagen definitiva se refiere, porque las primeras unidades no estarán listas, como pronto, hasta el año 2019. No obstante, eso no es impedimento para que se presente desde ya mismo como el más firme aspirante al trono del coche más rápido del mundo. La receta para ello es muy clara, más potencia y menos peso de la actual referencia en este sentido, el Bugatti Veyron.

El nuevo Hennessey Venom F5 ha sido desarrollado totalmente desde cero y con una serie de soluciones hasta ahora nunca vistas. Por ejemplo, dispone de un chasis fabricado totalmente en fibra de carbono, material utilizado en muchas otras partes del coche y gracias al cual se puede hablar de un peso de tan solo 1.338 kilogramos. Otro de los que está considerado como su rival directo, el nuevo Bugatti Chiron, se va por encima de los 2.000. Casi nada. Obviamente, las formas de la carrocería son el resultado de un cuidado y minucioso estudio aerodinámico que ha dejado el Cx en tan solo 0,33.

Siguiendo con el apartado aerodinámico, podemos contaros que el nuevo Hennessey Venom F5 cuenta con un sistema activo que se modifica en función del modo de conducción seleccionado. Por ejemplo, el llamado Vmax, que es el que está preparado para romper todos los récords de velocidad, adapta el vehículo de tal forma que su resistencia al aire sea la menor posible. Solo de esta manera se lograrán alcanzar los 484 km/h que pretenden sus creadores, aunque más impresionante si cabe es la aceleración de 0 a 300 km/ h que anuncian, en tan solo 10 segundos.

Tanto o más que todo lo que te hemos contado llama la atención el apartado mecánico del Hennessey Venom F5, que bajo sus sensuales formas esconde un espectacular motor V8 biturbo de 7,4 litros, que es capaz de entregar una potencia de 1.622 CV y un par máximo de 1.762 Nm. Éste se asocia a una caja de cambios automática de siete velocidades, la cual deriva todo el poder del propulsor hasta el tren trasero, una solución que también influye en la ligereza del vehículo.

De lo que no sabemos todavía nada es del precio de este Hennessey Venom F5, aunque sí que será un vehículo totalmente personalizable. Eso sí, el que quiera dar ese toque de distinción a su unidad -se fabricarán solo 24- debe estar preparado para soltar hasta 600.000 euros. Aunque tampoco creemos que el que pueda permitírselo se queje mucho, la verdad.