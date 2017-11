TEN, la décima locura de Ken Block está a la vuelta de la esquina

Si eres amante de los derrapes, no hace falta que te presentemos a Ken Block. De hecho, también te sonará su nombre aunque no tengas nada que ver con este arte. Pues bien, el piloto americano vuelve a estar de rabiosa actualidad porque ha anunciado la llegada de TEN, su décima Gymkhana. Y lo hace con el lanzamiento de un trailer que solamente logra dejarnos con la boca abierta y con unas ganas infinitas de comprobar cómo ha quedado el vídeo final, algo que podremos hacer dentro de no mucho tiempo.

La décima Gymkhana de Ken Block va a ser diferente a todas las demás, y es que se va a desarrollar en cinco localizaciones diferentes utilizando otros tantos coches para realizar sus conocidos trucos. Eso sí, todos ellos serán modelos de Ford con tracción total y de muy altas prestaciones. Tres de ellos, como son el Hoonicorn V2, el Escort MKII y el Fiesta RX43 ya están confirmados, aunque se espera también la presencia de un Ford Escort Cosworth del año 91. ¿El quinto integrante? Secreto absoluto.

Lo que no es ningún secreto es que el lanzamiento de TEN no tendrá lugar por el habitual canal de Youtube con el que se nos han presentado el resto de vídeos de Ken Block. En esta ocasión el vídeo se va a lanzar a través de Amazon Prime. También hemos podido saber que el piloto americano va a protagonizar una serie de documentales titulados ‘The Gymkhana Files’, gracias a los cuales podremos ver lo que sucede detrás de las cámaras en los rodajes de este tipo de vídeos.

No tenemos todavía fecha exacta para el estreno de TEN, aunque lo más probable es que no asistamos al mismo antes de que llegue el próximo año. Hasta entonces, disfruta del trailer que te ofrecemos sobre estas líneas, que no es poco.