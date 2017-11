Así es el Aston Martin Vanquish S Volante diseñado por la estrella de la NFL Tom Brady

Ser el icono de un deporte con tantos seguidores en el mundo como la NFL -el fútbol americano, para quien se pierda en estos temas- te permite disfrutar de cosas en la vida con las que ningún mortal podríamos ni siquiera soñar. Y ojo, que en esta ocasión no hablamos de lo que puedas o no comprar con la ingente cantidad de dinero que ganarías, sino de tener la posibilidad de diseñar tu propio coche. Y no uno cualquiera, sino todo un Aston Martin Vanquish S Volante. Eso es precisamente lo que ha podido vivir Tom Brady, el Messi o el Cristiano Ronaldo del deporte del balón ovalado.

Brady ha colaborado con el departamento de personalización de Aston Martin para crear su propio Vanquish S Volante, que ha sido bautizado como Tom Brady Signature Edition y del que solamente se van a fabricar 12 unidades. Para el jugador, según sus propias palabras, ha sido sencillo plasmar lo que él quería en le coche. “Fue una decisión fácil ir con el Vanquish S y crear esta edición especial. Comenzamos con un lienzo en blanco y terminamos con este vehículo”.

Esta edición especial del Vanquish S Volante sirve además para mostrar las posibilidades de Q by Aston Martin, un departamento de personalización que, previo pago, permitirá al cliente disfrutar de un vehículo único.

Estéticamente, el Aston Martin Vanquish S Volante Tom Brady Signature Edition se distingue del resto en su exterior por un color específico para la carrocería llamado Ultramarine Black, que recuerda bastante al de una de las equipaciones de los New England Patriots en los que desempeña sus labores el jugador. Y todo ello sin olvidarnos de un habitáculo donde predomina el color negro del cuero de la tapicería, que tiene su contrapunto deportivo en los diferentes remates en fibra de carbono. También destaca la firma de Tom Brady en algunos de los componentes, así como el logotipo TB12 -por el dorsal que usa el jugador- bien visible.

Donde no existen cambios es en el motor, ya que el Aston Martin Vanquish S Volante diseñado por Brady equipará el mismo V12 atmosférico de 6 litros y 580 CV que el modelo original. Las primeras unidades de este vehículo tan especial se entregarán a sus afortunados dueños durante le primer trimestre del año que viene.