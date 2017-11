Nuevo Citroën C4 Cactus, un viraje hacia la seriedad

Tres años han pasado ya desde que el Citroën C4 Cactus llegase a nuestras vidas con su original propuesta. Ha sido un éxito. Si no, solamente has de fijarte un día en la cantidad de unidades que ves por la calle. Ahora llega el tiempo de renovarse, algo que hace con un toque más serio que hasta ahora gracias, principalmente, a la reducción de los famosos Airbumps, que pasan a ocupar una posición más baja y discreta.

Lo que novaría un ápice es la capacidad de personalización que tiene el C4 Cactus, ya que Citroën anuncia hasta 31 combinaciones posibles para el exterior, gracias a los 9 colores disponibles para la carrocería y los 4 paquetes de color para decorar diferentes detalles como el marco de las luces antiniebla. Por lo demás, nos encontramos con un frontal donde luce una parrilla muy similar a la de los últimos lanzamientos de la marca francesa, lo que aporta mayor sensación de robustez, mientras que en la zaga la desaparición de la moldura negra presente hasta ahora otorga más protagonismo al resto de elementos. Se mantienen otros puntos de interés como el techo flotante, las protecciones de la parte baja de la carrocería y unos pasos de rueda de plástico negro que aportan el toque aventurero.

Citroën también ha trabajado en el interior, donde se consigue una mayor habitabilidad gracias al aumento de la batalla del C4 Cactus, cota en la que ahora se anuncian 2,60 metros. También contaremos en el interior con nuevos acabados que incorporan colores no vistos hasta ahora, además de una serie de nuevas molduras que ayudan a mejorar la sensación de calidad. La vida a bordo será más cómoda a su vez gracias al trabajo realizado en lo que a la insonorización del habitáculo se refiere. No obstante, la joya de la corona en este sentido es la llegada a este modelo de los asientos Advance Comfort, que cuentan con un relleno especial que tiene incidencia directa en la comodidad ofrecida.

El nuevo Citroën C4 Cactus también avanza en términos tecnológicos, gracias en gran parte a la presencia de un sistema de infoentretenimiento compatible con Apple Car Play y Android Auto. También contaremos con hasta 12 ayudas a la conducción, como pueden ser el asistente de aparcamiento ParkAssist, el sistema de detección de objetos en ángulo muerto, la alerta de cambio involuntario de carril o la frenada de emergencia.

Citroën C4 Cactus, los motores

El apartado mecánico del nuevo Citroën C4 Cactus ofrece opciones para todos los públicos. Serán cinco motores, tres de ellos de gasolina y dos turbodiesel, los que conformen la oferta. Entre los primeros tendremos a nuestra disposición el PureTech de 82 CV, vigente hasta mediados del año que viene, y los PureTech de 110 y 130 CV. En el apartado de los diesel estarán a la venta el 1.6 BlueHDi de 100 CV y el 1.5 BlueHDi de 120 CV, que como el gasolina de 100 CV podrá asociarse como opción a la caja de cambios automática EAT6.

Otra mejora que promete el nuevo Citroën C4 Cactus llega a nivel dinámico, y es que incorpora los nuevos amortiguadores con topes hidráulicos progresivos que ya disfrutamos en el C5 Aircross. El resultado de ello es una mejor filtración de las irregularidades del terreno, lo que deriva en una mejora interesante del confort en marcha.

Este nuevo Citroën C4 Cactus tiene prevista su llegada al mercado para el primer trimestre de 2018, aunque de momento los precios no han sido revelados. Es de suponer que estos, no obstante, no varíen mucho respecto a lo que tenemos ahora.