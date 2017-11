Inventan la camiseta que simula llevar puesto el cinturón de seguridad

La inventiva del ser humano no tiene límites, como tampoco los tiene la irresponsabilidad de algunos. Parece mentira que en pleno siglo XXI como nos encontramos, aún haya conductores que consideren prescindible un elemento de seguridad al volante tan importante como el cinturón de seguridad. El simple gesto de ponértelo puede salvarte la vida en cualquier momento. Cuestión de costumbres, porque por mucho que intente entenderlo, no sé en qué momento puede llegar a molestar.

Después de este alegato a favor del cinturón de seguridad, vamos con el caso que nos ocupa hoy. Dentro de alguna de las miles de páginas web que se dedican a vender camisetas de diferente índole, se ha descubierto una que, por su diseño, simula tener puesto el cinturón de seguridad. La Guardia Civil se ha hecho eco de ellas, recomendando encarecidamente que no se juegue con la salud de nadie. Es cierto que esta prenda, blanca y con una línea dibujada en el mismo sentido que iría puesto el cinturón, puede librarte de una multa, ya que como ves en la fotografía que preside estas líneas, las cámaras destinadas a vigilar este tipo de conductas no las detectan. Pero en caso de accidente ya te aseguramos nosotros que la camiseta no te va a salvar.

“La ‘camisetita antimultas’ igual evita una denuncia si no te pillan, pero ¿te salvará la vida en un accidente? No hagas el mono”. Con este contundente mensaje se ha posicionado ante el asunto la Guardia Civil en su cuenta oficial de Twitter. Por su parte, las páginas web que venden la prenda la publicitan de la siguiente forma: “graciosa camiseta manga corta ANTI-MULTAS. Tiene simulado el cinturón de seguridad, para aquellos que no les gusta los agobios o tienen prisa”.

¿Hasta qué punto es ético tratar de hacer dinero con algo que puede atentar contra la salud de tanta gente? Sabéis bien que muchas veces criticamos el exceso de celo que tiene la DGT por multarnos ante ciertos casos, pero entre estos jamás se encontrarán los que busquen mejorar claramente la seguridad en las carreteras. Campañas contra el alcohol y las drogas o las mencionadas cámaras de vigilancia para que usemos el cinturón de seguridad siempre serán bienvenidas. Como dicen las autoridades, no hagas el mono. Y todo ello sin olvidar que si te pillan, debes pagar 200 euros de multa y te quitarán 3 puntos del carnet.