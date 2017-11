Lexus Experience Amazing Tour, viviendo la marca japonesa desde dentro

Hace hoy justo una semana comenzaba un viaje de trabajo totalmente novedoso para mí. Las habituales presentaciones de producto son, en esencia, ruedas de prensa seguidas de una prueba de conducción del modelo que toque para que te hagas una idea de las novedades que ofrece. Sin embargo, la gente de Lexus ha querido ir más allá. Ofreciéndonos prácticamente toda su gama de vehículos, hemos podido vivir durante tres jornadas lo que realmente significa la marca. ¿Está a la altura de los otros fabricantes ‘premium’? ¿Cómo se trabaja desde dentro? En definitiva, ¿qué es Lexus? Todas las respuestas quedaron al descubierto con el paso de las horas.

Comenzamos el viaje en Lexus Madrid Norte, un concesionario muy conocido por todos los que integramos el mundillo de la prensa del motor, ya que es ahí donde recogemos y dejamos las unidades que probamos para todos vosotros. Este primer contacto nos sirvió para conocer la agenda completa del viaje, así como para conocer a nuestros compañeros, la mayoría de un sector diferente, algo que sin duda enriqueció la experiencia.

La primera etapa de este viaje nos llevó a Valencia, no sin antes detenernos en Alarcón, donde pudimos comprobar de primera mano la belleza de su emplazamiento. En la capital del Turia, antes de llegar al hotel, pudimos realizar una visita por las instalaciones de Lladró, el famoso fabricante de piezas de porcelana. Aquí encontramos la primera comparación de Lexus con una marca de altura. Tan diferente y a la vez tan parecida. Seguramente muchas veces te ha pasado por la cabeza cómo unas figuras de porcelana pueden ser tan caras, lo mismo que con algunos modelos de la marca japonesa. Pues bien, basta un vistazo al proceso de creación de cualquiera para hacerse a la idea. De los coches vamos a hablar en breve, porque tuvimos la oportunidad de visitar durante el segundo día las instalaciones de Lexus en Sagunto, pero de las piezas de porcelana tenemos que hacerlo ahora. Es tal el grado de detalle y de trabajo manual que lleva detrás cada una de las figuras que enseguida se entiende lo que piden por ellas.

Este mismo grado de detalle que se tiene en Lladró lo encontramos en Lexus. La visita a la fábrica de Sagunto -es cierto que no es una fábrica como tal, ya que los coches vienen montados, pero después de visitarla entiendes el por qué la consideran así- fue probablemente de las más enriquecedoras en los casi diez años que llevo en esta profesión. Su base del éxito la deben a la estricta metodología que siguen con cada uno de los modelos que allí entran. Como decíamos, todas las unidades llegan ensambladas, y es en Sagunto donde se les da los remates finales en términos de equipamiento -por ejemplo, los acabados deportivos, el montaje de un navegador…- y se comprueba que los vehículos saldrán en perfecto estado de revista hasta el concesionario que los haya reclamado. Lexus destaca aquí en el grado de atención al detalle. Mientras que las marcas generalistas tienen un margen mayor a la hora de permitir pequeños desperfectos, en Lexus se roza la perfección. Os puedo prometer que no hay un solo milímetro de cada coche que no sea revisado y, llegado el caso, arreglado. Son estos pequeños detalles los que convierten a Lexus en una marca ‘premium’ por pleno derecho, sin que tenga nada que envidiar a rivales con más nombre. Eso se nota en el precio de los vehículos, sí, pero éste está totalmente justificado cuando compruebas cómo nace cada unidad que luego ves por la calle.

Nuestro viaje continuó desde Sagunto hasta Teruel, donde íbamos a pasar la segunda noche a la espera de uno de los platos fuertes de este viaje. ¿Sabías que por aquellas latitudes hay un aeropuerto? Seguramente no, porque no admite pasajeros. El dueño del mismo vio que no tenía sentido poner en marcha algo así cuando se encuentran a 5 minutos en vuelo de Valencia, con lo que orientó sus instalaciones a la acogida de aviones que necesitasen cualquier tipo de reparación o simple mantenimiento. Circular con un coche rodeado por todas esas bestias del aire fue una de las experiencias de mi vida. Pero, ¿fue éste el plato fuerte del que os hablaba? Para nada.

Después de toda la ruta al volante de las versiones híbridas de los modelos IS, RC, GS y RX de Lexus, con los que además pudimos comprobar el buen funcionamiento de todos sus sistemas de seguridad en pleno aeropuerto, tocaba desfogarse con dos bestias como el Lexus GS F y el Lexus RC F. ¿Cómo? Con una competición de aceleración pura y dura como si de una carrera de dragsters se refiere. Adrenalina en vena para demostrarnos que Lexus también sabe hacer coches donde las prestaciones manden sobre cualquier otra cosa. Motor V8 de 5 litros y 477 CV de potencia para ambos modelos, una pista de aterrizaje para nosotros solos y una serie de carreras en línea recta donde ganaba el que menos tiempo tardase en recorrer un cuarto de milla. Diversión a raudales en una competición donde el resultado era lo de menos -aunque quizás digo esto porque perdí la final por cuatro centésimas de segundo-.

La actividad en el aeropuerto no acabó con las carreras de aceleración. También tuvimos la oportunidad de completar una especie de Gymkhana con los modelos RC 300h y GS 300h donde comprobamos una vez más la buena dinámica de ambos. Eso sí, nuestra aparente velocidad al volante quedó a la altura del betún cuando Roberto Mehri, que tuvo la deferencia de compartir un buen rato con nosotros, nos enseñó cómo es conducir al límite de verdad. Me dio la sensación de que él se divirtió de lo lindo, y a nosotros nos quedó recuerdo imborrable. No siempre te da una vuelta en coche a esas velocidades un ex piloto de Fórmula 1, de la misma forma que no siempre se puede conocer una marca desde dentro como Lexus. Y sí, son ‘premium’. Por las cosas que hacen, pero sobre todo por cómo las hacen. Enhorabuena, a seguir así, y un millón de gracias por permitir a OKDIARIO ser parte de esta experiencia. Lexus Experience Amazing Tour.