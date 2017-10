Toyota presenta el C-HR 2018, que llega al mercado desde 24.750 euros

El lanzamiento del Toyota C-HR fue el comienzo de una exitosa historia que tiene toda la pinta que se va a prolongar en el tiempo. Para ello, la marca japonesa presenta la variante 2018 del SUV híbrido, que ofrece una serie de novedades en términos de equipamiento que se apoyan en las características más importantes ya conocidas por todos.

De esta manera, en el nivel de equipamiento Advance, el más vendido de la gama, el interior ha sido renovado con un nuevo tono negro con línea decorativa gris en el salpicadero y tapicería de tela negra, manteniéndose la consola en negro piano. En las versiones Advance, el exterior es ahora más personalizable gracias a dos nuevas opciones de color para la carrocería -Azul Nébula y Rojo Tokio- y la posibilidad de elegir incluso pintura Bi-Tono (techo negro), en caso de optar por el Pack Luxury.

Este acabado Advance puede completarse según lo que nos cuenta Toyota con dos paquetes de equipamiento, como son el Advance Plus y el Pack Luxury. El paquete Advance Plus incluye faros, pilotos, antinieblas e intermitentes con tecnología LED, sistema de audio premium JBL y dos funciones extras de Toyota Safety Sense, el Detector de Ángulo Muerto y la Alerta de Tráfico Trasero. Por su parte, el Pack Luxury, que para disfrutarlo tenemos que adquirir el Advance Plus, añade tapicería de cuero negro y pintura Bi-Tono (techo negro) para la carrocería.

Se incorpora a la gama un nuevo acabado, denominado Style Plus, que reemplaza al anterior Advance Plus, e incluye tapicería mixta tela/cuero y el interior en un elegante tono marrón. Además, el acabado Dynamic Plus incluye ahora de serie el Pack Urban, que supone molduras decorativas en el difusor trasero, el paragolpes y la parte baja de los lateriales de la carrocería, acentuando así el carácter exclusivo y la imagen impactante de la variante más completa y equipada del Toyota C-HR.

Como decíamos, el resto del vehículo se mantiene sin variación, siendo impulsado en nuestro mercado en exclusiva por el sistema de propulsión Full Hybrid de 122 CV, que como ya venía sucediendo asegura unas prestaciones de lo más interesantes mientras que es respetuoso con el medio ambiente. El precio parte de 24.750 euros, o bien 225 euros al mes con Pay per Drive, financiación de pago por uso.