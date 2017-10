Hyundai Kona: Nos ponemos al volante del próximo súper ventas coreano

Atractivo, llamativo y muy resolutivo en cualquier situación. Así es el nuevo Hyundai Kona, el nuevo SUV compacto de la marca coreana que viene cargado de razones para convertirse en su próximo súper ventas. Y me aventuro a decir que además dará muchos dolores de cabeza a otros modelos de la competencia perfectamente instaurados en los puestos de honor de las listas de un segmento que cada día cotiza más al alza.

Lo primero que salta a la vista del que es el primo hermano del Kia Stonic es su imagen. No conozco a nadie todavía que haya dicho que no le llama la atención. Especialmente destaca por la forma de sus ópticas, donde se mezclan a la perfección los faros diurnos y los LED, todos ellos con un diseño muy rasgado y agresivo bordeando una parrilla hexagonal en forma de cascada que es típica de los últimos lanzamientos de la firma. También son de agradecer todas las soluciones tomadas tanto en el perfil como en el lateral del vehículo, que dan una sensación de deportividad constante que tienen su contraste en todas las protecciones plásticas instaladas, que son las encargadas de recordarnos que estamos ante un vehículo de tintes aventureros, si bien las llantas de 18 pulgadas de los acabados más altos -también las hay de 16 y 17- no son las más adecuadas para meternos por caminos de tierra y piedras. Además de todo esto, hay que decir que la personalización se presenta como otro de los atractivos de cara al cliente, tanto en su exterior como en el habitáculo.

El interior del nuevo Hyundai Kona es otro ejemplo de cómo la marca coreana ha elevado sus estándares de calidad durante los últimos años. Todo lo que te contamos cuando nos pusimos al volante del nuevo i30 es perfectamente aplicable en este SUV compacto. Espacio más que suficiente para cada uno de los ocupantes, unos acabados de calidad que se unen a materiales muy bien seleccionados, una carga tecnológica más que adecuada para los tiempos que corren y un maletero con 361 litros de capacidad.

Hyundai Kona, los motores y sensaciones al volante

El nuevo Hyundai Kona llega al mercado con los dos motores que hemos podido catar en su presentación, el tricilíndrico T-GDi de 1 litro y 120 CV asociado a un cambio manual de seis relaciones con tracción delantera y el 1.6 T-GDi de 4 cilindros y 177 CV, que se asocia a un cambio automático de 7 velocidades y a una tracción 4×4. Más adelante, en 2018, llegarán las variantes diesel, con un motor de 1,6 litros y versiones de 95 y 110 CV y un eléctrico con dos versiones, una con 350 kilómetros de autonomía y otra con 500.

Entre los dos motores que hemos probado, sinceramente no sabría decantarme por uno sin tener en cuenta las necesidades que tendría del vehículo. Ambos cumplen perfectamente lo que prometen y son perfectamente válidos. De esta manera, creo no equivocarme si recomiendo optar por el motor de tres cilindros si el uso que se le va a dar al Kona es principalmente urbano, dejando la mecánica más poderosa para los que vayan a recorrer más kilómetros en carretera y además tengan inquietudes camperas.

En el caso del motor 1.0 T-GDi de tres cilindros, como ya te hemos contado en otras ocasiones que lo hemos probado, se trata de un propulsor muy capaz que rinde de una forma incluso sorprendente. No esperas que tenga la fuerza que muestra prácticamente en todo el rango de revoluciones. De esta manera, la versatilidad del SUV se mantiene aún optando por este motor. En el debe hay que apuntarle que es algo más gastón que las opciones similares que presenta gran parte de la competencia, algo que no obstante debemos confirmar cuando hagamos una prueba a fondo del vehículo. Por su parte, el 1.6 T-GDi de 177 CV aporta el extra de seguridad que siempre dan los motores sobrados de caballos. Además, la buena sincronización de la caja de cambios automática ayuda a que el placer de conducción aumente en todas las situaciones.

En lo que a la dinámica de la conducción se refiere, el Hyundai Kona también brilla, si bien su principal virtud se le vuelve en contra en algunos momentos. Me explico. Ponerte al volante de un todocamino, sea compacto o no, y que te dé la sensación de que conduces un turismo convencional es lo mejor que te puede pasar. Nada de inercias provocadas por el exceso de altura, y sí una confianza a la hora de trazar virajes más propia de otro segmento. Eso sí, esto se ha conseguido en parte con la presencia de una suspensión más dura de lo que requeriría un vehículo pensado para el confort. ¿No te importa eso? Pues estás ante uno de esos vehículos del que debes considerar su compra.

Hyundai Kona, acabados y precio

El nuevo Hyundai Kona va a llegar a los concesionarios con una gama que cuenta con cuatro acabados diferentes, como son el Essence, el Klass, el Tecno y el Style. Los dos centrales son los que Hyundai espera vender más. Ambos tendrán ciertas comodidades que añadir de serie al equipamiento base, que cuenta con llantas de acero de 16 pulgadas, radio con pantalla de 5 pulgadas y seis altavoces, mandos en el volante, aire acondicionado, control y limitador de velocidad, sistema activo de cambio involuntario de carril o detector de fatiga, entre otras.

El precio de partida del Hyundai Kona es de 18.990 euros para el acabado de base con motor de tres cilindros y 120 CV, mientras que el coste máximo lo encontramos con el motor 1.6 T-GDi de 177 CV asociado al acabado Style, siendo éste de 31.790 euros. No obstante, la marca coreana ofrece un descuento con financiación que llega a reducir 5.000 euros el coste del acabado básico y 4.500 el resto. De esta forma, el nuevo SUV compacto de Hyundai se puede conseguir desde 13.990 euros.