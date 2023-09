No vas a devolver tu conejo al Gobierno: esto es lo que podría pasarte y no es nada bueno

La nueva ley de bienestar animal pone contra las cuerdas a los propietarios de un conejo, tendrán que devolverlo al Gobierno o tomar medidas extremas. A partir de ahora los conejos y las tortugas dejan de ser mascotas, con lo cual, ya no pueden estar en las casas, ni ser consideradas como tal. Se deberán realizar unos pasos fundamentales para no dejar ninguna duda de lo que puede pasar con nuestra mascota. Lo que podría pasarte como propietario de estos animales no es nada bueno.

Esto es lo que podría pasarte si tienes un conejo ene casa y no es nada bueno

Devolver tu conejo al Gobierno es algo que podría pasarte con la nueva ley de bienestar animal que no los contempla como mascotas. Se está elaborando un listado de animales que son adecuados para el medio ambiente, no debe haber ningún riesgo de plaga, ni contra la salud pública para poder ser aceptados.

Con lo cual, si tenemos estos animales en casa, debemos tener en cuenta una serie de supuestos prácticos que pueden cambiarlo todo. A la hora de tener un conejo en casa hay que proceder de una determinada forma. Son animales que son considerados mascotas por muchas personas, por lo que tienen conejos por ser dóciles y cariñosos.

No son solo comida, sino que para muchos son un miembro más de la familia. España no es un país de conejos como mascotas, pero durante los últimos tiempos, las personas que optan por estos animales se han multiplicado. En caso de tener un conejo, se debe comunicar que está en posesión de esta mascota.

Son animales que en principio no generan ningún problema de salud pública, por lo que, no habría ningún problema en seguir criándolos y teniéndolos en casa como un más de la familia. Como el listado no está en marcha y el gobierno tiene hasta 24 meses para elaborarlo es de esperar que formen parte de la lista.

Lo mismo sucederá con las tortugas, otro de los animales que más allá de perros y gatos, no figuran en la lista de los que se consideran mascotas. Por lo que, si tienes las típicas tortugas de california, también te pasará lo mismo. Estas tortugas deben tratarse con cuidado ya que pueden suponer una plaga, en ningún caso deben abandonarse.