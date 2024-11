Así es Plaza Mahou, la fábrica de cerveza del Bernabéu: precios, horarios, carta y reservas

¿Te imaginas disfrutar de una cerveza recién elaborada mientras contemplas el majestuoso Estadio Santiago Bernabéu? ¿Qué tal vivir una experiencia única en el corazón de Madrid, en un espacio donde la tradición cervecera se fusiona con la pasión por el fútbol? Todo esto es posible en Plaza Mahou, la nueva microcervecería que ha abierto sus puertas en uno de los estadios más emblemáticos del mundo. Situada en la puerta 54 del Bernabéu, esta innovadora propuesta promete convertirse en un punto de encuentro tanto para los madrileños como para los visitantes de la capital.

Inaugurada recientemente, Plaza Mahou se presenta como el mayor espacio dedicado a una marca de cerveza en Madrid, con 700 metros cuadrados diseñados para los amantes de esta bebida. Además de su impresionante tamaño, destaca por ser la única fábrica de cerveza dentro de un estadio deportivo en España, con la capacidad de producir hasta 30.000 litros de Mahou Cinco Estrellas Sin Filtrar al año. Esta cerveza se sirve directamente desde la bodega al vaso, garantizando una frescura inigualable y además ofreciendo una experiencia que los amantes de la cerveza no se pueden perder ya que los visitantes no sólo pueden degustar esta cerveza artesanal, sino también observar el proceso de elaboración, lo que añade un atractivo especial a la experiencia y lo convierte en un momento único que seguro no te va a querer perder.

De hecho, desde que abrió, Plaza Mahou ha generado gran expectación y se espera que atraiga a unos 400.000 visitantes anuales, entre aficionados al fútbol, turistas y locales. Este proyecto refuerza el vínculo entre Mahou y el Real Madrid, dos iconos de la ciudad que comparten una larga historia de colaboración. Para la marca cervecera, esta alianza es una oportunidad de expandir su presencia internacional y consolidar su imagen asociada a la cultura madrileña. Así, Plaza Mahou no sólo es un lugar para disfrutar de una buena cerveza, sino también un símbolo de la evolución y el dinamismo de Madrid.

¿Qué es Plaza Mahou?

Plaza Mahou es una microcervecería ubicada en el Estadio Santiago Bernabéu, en la puerta 54, Plaza de los Sagrados Corazones. Un establecimiento que rinde tributo a las emblemáticas plazas de Madrid y presenta una extensa barra decorada por Los Bravú, en la que se representan algunos de los lugares más característicos de la capital. Este diseño busca capturar el ambiente animado y acogedor de los bares y terrazas madrileñas.

Y todo en un espacio de 700 metros cuadrados que es el primero en España en elaborar cerveza dentro de un estadio deportivo, con una capacidad de producción de 30.000 litros anuales de Mahou Cinco Estrellas Sin Filtrar. Además de la fábrica, cuenta con una amplia zona de degustación ofreciendo una experiencia cervecera única en el corazón de Madrid.

Horario y reservas en Plaza Mahou

Plaza Mahou abre sus puertas todos los días de la semana con los siguientes horarios:

De domingo a jueves : de 12:00 a 23:00 horas.

: de 12:00 a 23:00 horas. Viernes, sábados y vísperas de festivos: de 12:00 a 00:30 horas.

Es importante tener en cuenta que, en días de partido o eventos especiales en el estadio, el acceso al público general puede estar restringido, ya que el espacio se destina al servicio de los palcos VIP del Real Madrid.

En cuanto a las reservas, el acceso es libre de modo que no debes tener problema en acudir y que te atiendan. Aunque al ser una novedad, es posible que dependiendo el día y hora al que vayas, lo encuentres bastante lleno. Para más información, puedes contactar al teléfono 91 172 17 78 o al correo electrónico [email protected].

Carta de Plaza Mahou

Plaza Mahou es un espacio, en el que como decimos puedes degustar y disfrutar de la mejor cerveza Mahou elaborada delante tuyo. Sin embargo, ¿qué mejor que acompañar una deliciosa cerveza con algo de comer?. Por ello, Plaza Mahou ofrece una carta diversa que incluye una selección de tapas y raciones, con algunos de los clásicos más representativos de la gastronomía madrileña y española.

El lugar brinda también una experiencia interactiva a través del «tapster», un sistema de autoservicio que permite a los visitantes tirar su propia cerveza, asegurando frescura y el mejor sabor en cada vaso. Y además de la Mahou Cinco Estrellas Sin Filtrar, aquí también puedes disfrutar de todas las demás variedades de Mahou.

Cómo llegar a Plaza Mahou

Plaza Mahou se encuentra en la puerta 54 del Estadio Santiago Bernabéu, en la Plaza de los Sagrados Corazones. Para llegar, puedes utilizar las siguientes opciones de transporte público:

Metro: Línea 10, estación Santiago Bernabéu.

Autobús : Líneas 14, 27, 40, 43, 120, 126, 147 y 150, con paradas cercanas al estadio.

: Líneas 14, 27, 40, 43, 120, 126, 147 y 150, con paradas cercanas al estadio. Cercanías: Estación Nuevos Ministerios (líneas C1, C2, C3, C4, C7, C8 y C10), a unos 15 minutos a pie.

Si prefieres llegar en coche, el estadio cuenta con aparcamientos en las inmediaciones, aunque la disponibilidad puede variar según la afluencia y los eventos programados.

Para más detalles sobre la ubicación y cómo llegar, puedes consultar el sitio web oficial de Plaza Mahou.