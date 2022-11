Todos los premios que tocan en el sorteo del 11 del 11 de la ONCE

¿Quieres probar suerte en la lotería en un día especial? El sorteo 11/11 de la ONCE ya está aquí y te espera con premios más que jugosos para que puedas aprovechar tu suerte. Solo tendrás que elegir el número que más te guste y comprar tu cupón para poder participar en este sorteo especial de la ONCE. Te contamos todos los premios del sorteo aquí.

El sorteo 11/11 es uno de los sorteos extraordinarios que celebra la ONCE durante el año y eso significa que hay grandes premios esperando para caer en algún cupón. Muchos aprovechan esta fecha llena de magia y suerte para hacerse con el gran premio del sorteo, que suma 11.000.000 de euros.

Premios del sorteo 11/11 de la ONCE

Comprando un cupón para el sorteo extraordinario de la ONCE 11/11 consigues la posibilidad de ganar un primer premio de 11.000.000 euros y hasta 11 premios de 1.000.000 euros. Estos son los premios más esperados del sorteo, pero no los únicos que puedes ganar.

Estos son todos los premios en juego en el sorteo 11/11:

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie. 119 premios de 50.000 € a las cinco cifras. 1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras. 10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras. 108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras. 1.080.000 premios de 6 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).



Si estos premios te saben a poco, también podrás ganar estos premios adicionales del cupón del sorteo 11/11:

11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas. 1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.

Horarios y fecha del sorteo 11/11

El sorteo 11/11 de la ONCE se celebrará el día 11 de noviembre de 2022 a las 21:25 horas. Poco después podrás comprobar los números premiados del sorteo en nuestro directo o la página oficial de la ONCE y saber si tienes en tus manos un cupón con premio.

Entrarán en el bombo un total de 100.000 números, es decir, todos los números entre el 00000 y el 99999. Solo tendrás que comprar tu cupón y probar suerte con tu número. La venta de los números estará disponible en el sitio web oficial de Juegos ONCE hasta el 11 de noviembre de 2022 a las 21:00 horas. También podrás comprarlos físicamente en los puntos oficiales de la ONCE hasta el día del sorteo.

Si tu cupón resulta premiado y quieres conseguir tu premio, hay varias maneras de conseguirlo. Si has jugado por internet en el sitio web de JuegosONCE, recibirás el importe automáticamente en tu cuenta virtual de la página. Podrás transferir tu dinero a una cuenta bancaria de la que seas titular o usar tu premio para comprar otros cupones de la ONCE.

Si has comprado tu cupón a través de un punto de venta oficial de la ONCE o un vendedor de la ONCE, podrás cobrar el premio a través de los mismos, siempre dependiendo del importe del premio y la disponibilidad o en una de las entidades bancarias autorizadas para el pago de los premios de la ONCE.