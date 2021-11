El próximo jueves, 11 de noviembre de 2021, se celebrará un año más el esperado Sorteo Extraordinario 11 del 11 de la ONCE, un sorteo que reparte muchos premios y alegrías entre los compradores habituales del cupón, un cupón que, por otra parte, es bastante económico ya que tan solo cuesta 6 euros. Pero, ¿cuáles son los premios que podrás llevarte a casa si decides invertir en un cupón de la ONCE. y te toca?

Si quieres saber cuáles son los premios del 11 del 11 de la ONCE te lo contamos a continuación, ¡no te lo pierdas!

Premios del Sorteo Extraordinario 11 del 11 de la ONCE

Comprando tu cupón para el sorteo extraordinario de la ONCE tendrás la posibilidad de ganar un primer premio de 11.000.000 euros y hasta once premios de 1.000.000 euros al contado. Pero estos no son los únicos premios de los que podrás disfrutar si ganas uno de los cupones de este juego.

Premios del número principal:

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

a las cinco cifras y serie. 119 premios de 50.000 € a las cinco cifras.

a las cinco cifras. 1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.

a las cuatro últimas cifras. 10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.

a las tres últimas cifras. 108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

a las dos últimas cifras. 1.080.000 premios de 6 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R ).

Premios de los números adicionales:

11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas. 1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.

En un mismo cupón solo son acumulables los premios de primera (11.000.000 €) y segunda categoría (1.000.000 €). No se pueden acumular dos premios de la primera ni dos de la segunda.

¿Dónde cobrar mi premio?

Si eres uno de los afortunados que ha jugado al Sorteo Extraordinario de la ONCE y ha comprado un cupón premiado, tendrás dos opciones a la hora de cobrar tu premio:

Si has jugado por Internet al Sorteo de la ONCE, desde la propia entidad de la ONCE te realizarán un ingreso del importe premiado de forma automática en tu cuenta virtual de JuegosONCE. Desde ahí tendrás dos opciones, o bien jugar a otros sorteos, o bien retirar el dinero a tu cuenta bancaria de forma gratuita, una muy buena opción para adquirir un décimo de la Lotería de Navidad, uno de los sorteos más especiales de todo el año. En caso de haber comprado el cupón a través de un vendedor oficial o en un punto de venta autorizado de la ONCE, podrás cobrar tu premio en función del importe y disponibilidad o bien a través del propio vendedor o del punto de venta autorizado, o a través de los Centros ONCE y las entidades bancarias autorizadas.

¿Cuántos números hay en el Sorteo?

Los números que entran en el bombo para el Sorteo de la ONCE son 100.000 en total, es decir, todos los números comprendidos entre el 00000 y el 99.999, por lo que estos son todos los números que juegan a este Sorteo Extraordinario en el que podrás ganar hasta 11.000.000 euros en un primer premio.

Recuerda que puedes comprar tu cupón hasta el mismo día a las 20:55 horas o hasta el horario de apertura del vendedor de la ONCE.