El sorteo más esperado de la ONCE llega este fin de semana, es el Extra del Día de la Madre de 2022 y viene cargado de premios. Es una oportunidad única para homenajear a todas las madres y en la ONCE no han querido dejar pasar la oportunidad. Te contamos los principales premios del Extra del Día de la Madre de la Once de este 2022.

¿Ya tienes tu cupón para el Extra del Día de la Madre? Este año viene cargado de premios y el más esperado es el premio especial con el que puedes llevarte la generosa suma de 17 millones de euros.

Este sorteo tendrá lugar el domingo 1 de mayo de 2022 y se celebrará entre las 21:15 y las 21:35, instantes después de la celebración, te contaremos a pleno detalle los resultados del Sorteo Extra del Día de la Madre.

Premios Extra del Día de la Madre de la ONCE 2022

El premio especial del sorteo es el más esperado, con él puedes ganar 17 millones de euros y lo consigue el jugador que tenga el número y la serie premiados.

También, se pueden ganar los siguientes premios:

99 premios de cinco cifras acertadas de 40.ooo euros.

de cinco cifras acertadas de 900 premios a las cuatro últimas cifras del primer premio de 1500 euros.

a las cuatro últimas cifras del primer premio 9.000 premios a las tres últimas cifras del primer premio de 100 euros.

a las tres últimas cifras del primer premio 90.000 premios a las últimas 2 cifras de 10 euros.

premios a las últimas 2 cifras 900.000 reintegros con la última cifra de 5 euros.

Como puedes comprobar, este sorteo viene cargado de premios, en total se reparte más de un millón de premios con un valor total de más de 28 millones de euros. ¡Es una oportunidad que muchos aprovechan para jugar!

¿Cómo comprobar el cupón premiado?

Una vez realizado el sorteo te contaremos qué número ha sido el afortunado y también, podrás verificarlo en la página oficial de la ONCE. Este resultado suele estar disponible minutos después del sorteo del Extra del Día de la Madre, que este año se celebrará el domingo 1 de mayo entre las 21:15 y las 21:35, justo después, podrás comprobar el número en nuestro directo.

¿Cómo cobrar los premios de ONCE del Día de la Madre?

Si has tenido suerte y has dado con uno de los premios del sorteo podrás solicitar el importe de varias maneras, todo dependerá de cómo hayas adquirido el cupón.

Si has adquirido el cupón del sorteo del Día de la Madre por internet, JuegosONCE ingresará el importe ganado en la tu cuenta virtual de la ONCE, allí podrás mantener el dinero para gastarlo en futuros cupones o, si lo prefieres, transferirlo a una cuenta bancaría de la que seas titular. Esto no tendrá coste para el usuario y podrás disfrutar de tu premio sin problemas.

¿Cómo participar en el Sorteo del Día de la Madre?

Si quieres tener la oportunidad de ganar estos increíbles premios, solo tendrás que hacerte con un cupón de la Once, ya sea por su página oficial JuegosONCE o en un punto físico de la ONCE. Los cupones tienen un precio de 5 euros y se podrán comprar hasta las 21 horas del mismo domingo del sorteo.

No esperes hasta el último minuto y hazte con el cupón de la ONCE que podría cambiarte la vida, es una manera increíble de celebrar el Día de la Madre y si finalmente os toca, ya tendréis dos cosas que celebrar.