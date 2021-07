El resultado de Sueldazo de la ONCE del sorteo de hoy sábado, 3 de julio de 2021, ha recaído en el número 93.132, de la serie 020. El resultado premiado se lleva un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números 93.132 que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros. Además, tienes estos premios adicionales del Sueldazo de la ONCE:

Número: 19173 Serie: 005

Número: 67532 Serie: 052

Número: 45330 Serie: 029

Número: 84934 Serie: 049

Por su lado, el resultado del Super Once del sorteo de hoy sábado, 3 de julio de 2021 recae en los números: 05, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 36, 38, 42, 44, 52, 54, 59, 68 y 74.

El Super Once es el juego de la ONCE que se celebra todos los días de la semana. El sorteo del Super Once consiste en una matriz de 80 números numerados del 1 al 80. El participante en el sorteo tiene que elegir entre 5 y 11 números de la matriz siendo el orden de estos indiferente. Durante el sorteo del Super Once, que se realiza de lunes a domingo a las 21:15 horas, se obtiene una combinación formada por 20 números de los 80 posibles. Con esta combinación los participantes optarán a diversos premios según la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta realizada. Existen 7 tipos de apuestas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5, según la cantidad de números elegidos.

El sorteo del Sueldazo de la ONCE ofrece, el sábado y el domingo, un premio principal a las 5 cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años a un solo cupón que coincida con el número y serie premiados en la primera extracción del sorteo.

Asimismo, el Sueldazo de la ONCE ofrece premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. También 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Además del resultado del sorteo de la ONCE, puedes consultar los resultados de todas las loterías en OKDIARIO.COM para comprobar si te ha tocado algún premio de La Primitiva, Bonoloto, Euromillones y Lotería Nacional.

Nota: OKDIARIO no se hace responsable en caso de errores u omisiones en el artículo de la ONCE. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.