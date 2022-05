La ONCE celebra hoy, domingo 1 de mayo, el sorteo Extra del Día de la Madre 2022. A continuación te contamos el resultado del sorteo de la ONCE, todos los premios, número ganador y las últimas noticias en directo.

Sorteo del Extra Día de la Madre de la ONCE, en directo

Comprobar resultado de la ONCE hoy

El primer premio del Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE 2022 es para el número 16319 y serie 098 y está premiado con 17 millones de euros.

Y… ¿si te toca?

Si eres un afortunado y te toca algún premio en el sorteo de la ONCE, cobrarlo es muy sencillo. Si has comprado tu cupón a través de la página web de JuegosONCE, el dinero del premio se ingresará en tu cuenta y podrás transferirlo directamente a tu cuenta bancaria sin ningún tipo de coste. En cambio, si has comprado tu cupón a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar tu premio en cualquier punto de venta autorizado, a través de los Centros ONCE o en las entidades bancarias autorizadas.

Cómo funciona este sorteo

El Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE 2022 tiene un total de 100.000 números comprendidos entre el 00000 y 99.999. Además, de cada número hay 100 series de modo que existen un total de 100 cupones con el mismo número y que compartirían el mismo premio.

Cuánto cuesta el cupón del Sorteo de la ONCE del Día de la Madre

El cupón del sorteo de la ONCE para el Día de la Madre que se celebra en unos minutos sólo cuesta 5 euros. Un precio muy barato si tenemos en cuenta que te puedes llevar un primer premio de 17.000.000 de euros. ¿Te vas a perder la oportunidad de hacerte millonario con tan sólo un gesto?

Cómo comprar un cupón de la ONCE

Probablemente ya no puedas adquirir un cupón físico porque es un poco tarde, pero hay solución para esto. Podrás hacerte con tu cupón para el Sorteo del Extra Día de la Madre de la ONCE 2022 a través de Internet de una forma muy sencilla: tan sólo tendrás que acceder a la web oficial de JuegosONCE, registrarte o entrar en tu cuenta si ya la tienes y añadir al carrito de compra un cupón para el sorteo de hoy.

¿Hasta qué hora se puede comprar un décimo?

Quizás eres de los rezagados que todavía no ha tenido tiempo para hacerse con un décimo para el Sorteo del Día de la Madre de la ONCE 2022 o preferiste no comprarlo y ahora te están entrando las ganas por si la suerte llama a tu puerta. Pues bien, todo tiene solución: podrás comprar tu cupón para participar en el Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE 2022 hasta las 21:00 horas. A continuación te contamos cómo hacerlo.

¿A qué hora es el Sorteo del Día de la Madre de la ONCE?

El sorteo más especial de la ONCE que repartirá un premio de 17 millones de euro se celebra hoy, domingo 1 de mayo, entre las 21:15 y las 21:35 horas. ¿Tienes ya preparados tus décimos para revisar si te has hecho millonario?

Los premios del Extra Día de la Madre de la ONCE

Si has comprado tu décimo para participar en el Extra del Día de la Madre de la ONCE 2022, seguro que te estás preguntando cuáles son los premios a los que puedes optar. Pues bien, aquí te lo contamos:

El ganador del primer premio se puede llevar hasta 17.000.000 de euros

99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras y series

900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras

9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras

90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras

900.000 premios de 5 euros a la última cifra

Sorteo del Extra Día de la Madre de la ONCE

Bienvenidos al directo del Sorteo del Extra del Día de la Madre de la ONCE y felicidades a todas las madres por su día. Aquí te contaremos todo lo que debes saber antes de que se celebre este sorteo tan especial que dejará cientos de millonarios en nuestro país.