Sorteo Extraordinario de la AECC de la Lotería Nacional: horario y dónde ver en directo

Lotería Nacional vuelve este sábado 1 de abril de 2023 y empieza el mes con uno de los sorteos extraordinarios más esperados. Este próximo sábado se celebra el Sorteo Extraordinario de la Asociación Española contra el Cáncer, conocida como AECC y se repartirán más de 3 millones de premios para la ocasión. Te contamos a qué hora se celebra el Sorteo de la AECC y dónde puedes verlo.

¿A qué hora se celebra el sorteo y qué premios hay en juego?

El Sorteo Extraordinario de la AECC tendrá lugar el próximo sábado 1 de abril a partir de las 13:00 horas. Se celebrará en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y minutos después de su inicio, se conocerán los números afortunados de este sonado sorteo.

Hay grandes premios en juego para los participantes y los beneficios conseguidos se destinarán a recaudar fondos para la asociación, que lucha contra el cáncer y apuesta por la investigación para mejorar los diagnósticos de los pacientes afectados.

Los premios más esperados son los tres primeros, pero hay miles de oportunidades de llevarse un pellizco de este sorteo extraordinario de la Lotería Nacional. El primer premio reparte 150.000 euros al décimo, el segundo premio tiene un importe de 30.000 euros al décimo. El tercer premio es 15.000 euros al décimo y además, hay 12 premios más de 7.500 euros para otras combinaciones.

¿Dónde ver el Sorteo Extraordinario de la AECC de la Lotería Nacional?

Si ya tienes tus décimos preparados para el gran sorteo, te recomendamos seguir nuestro directo de la Lotería Nacional para conocer los números afortunados. Así podrás comprobar si eres uno de los ganadores en tiempo real y conocerás la información más importante sobre el sorteo y los resultados.

Además, también podrá comprobar tus números a través de la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Allí se mostrarán los números ganadores y los premios que han conseguido. Se espera que estos estén disponibles minutos después del inicio del sorteo.

¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?

Si acabas siendo uno de los afortunados del sorteo y te llevas uno de los premios en juego, debes tener en cuenta que la Agencia Tributaria retiene una quinta parte de los premios con un importe igual o superior a 40.000 euros. Todos los premios que superen esta cantidad no estarán exentos del pago de impuestos por el premio.

En esta ocasión vemos que solo el primer premio se ve afectado, pues de los 150.000 euros del premios, Hacienda se quedaría con un total de 22.000 euros. El jugador se quedaría con un premio total de 128.000 euros. El segundo y tercer premio, al no llegar a los 40.000 euros de importe, no entran dentro de esta categoría y no se verían afectados por el límite marcado por la ley.

No dejes pasar la oportunidad y consigue el décimo que podría cambiarte la vida ahora. Es una manera de aportar tu granito de arena a una buena causa, participando en los fondos destinados a la AECC y además, conseguirás la posibilidad de llevarte uno premio especial por solo 15 euros.