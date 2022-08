Premios del Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2022, en directo: Comprobar resultados

Este lunes 15 de agosto, se celebra el Sorteo Extra de Verano de la ONCE, uno de los más importantes del verano 2022. Sigue en directo en OKDIARO la última hora del sorteo, uno que reparte un primer premio de 15.000.000 euros.

Sorteo Extra de Verano de la ONCE, en directo:

20: 45 A qué hora es el Sorteo Extra de Verano de la ONCE

Tranquilo, queda muy poco para que dé comienzo el sorteo más importante del verano. El Sorteo Extra de Verano de la ONCE comenzará a las 21:00 horas, una hora menos en Canarias.

20:35 Sorteo Extra de la ONCE, en directo hoy: ¿Dónde puedes cobrar el sorteo?

Si vas a participar en el Sorteo Extra de Verano deberás saber dónde cobrar el premio en caso de que tengas la suerte de ser el ganador de alguno de los premios. Si lo adquiriste a través de la página web, la organización te hará llegar el dinero a tu cuenta virtual. En caso de haberlo comprado físico, lo podremos cobrar en función de la cuantía del premio: punto de venta del vendedor o en una entidad bancaria.

20:25 Te recordamos todos los premios del Sorteo Extra de Verano de la ONCE de hoy

Si todavía te lo estás pensando, será mejor que corras a tu quiosco más cercano porque los premios que pueden tocarte en el Sorteo Extra de Verano de la ONCE son ¡alucinantes!

1 premio de 000.000 euros a las 5 cifras y serie.

de a las 5 cifras y serie. 119 premios de 40.000 euros a las 5 cifras.

a las 5 cifras. 1080 premios de 1.200 euros a las últimas 4 cifras.

a las últimas 4 cifras. 800 premios de 120 euros a las últimas 3 cifras.

a las últimas 3 cifras. 000 premios de 12 euros a las últimas 2 cifras.

a las últimas 2 cifras. 080.000 premios de 6 eurosa la última cifra.

20:10 ¿Cuánto cuesta un boleto del Sorteo Extra de Verano de la ONCE?

Si has recapacitado y te has visionado en las playas de las Maldivas con un mojito en la mano, aun puedes comprar tu boleto del Sorteo Extra de Verano de la ONCE. Podrás conseguir 1 premio de 15.000.000 a las cinco cifras y serie ¡por tan solo 6 euros!.

19:55 ¿Puedo comprar un boleto para el Sorteo de la Once de Verano todavía?

El Sorteo Extraordinario de verano de la ONCE comenzará a partir de las 21:00 horas, por lo que todavía estás a tiempo de hacerte con un boleto. Podrás hacerlo en los en los quioscos de la ONCE o en cualquiera de los puntos de venta oficiales de la organización.

19:35 ¿A qué hora empieza el Sorteo de la ONCE de Verano?

A las 21:00 horas, 20:00 horas en Canarias empezará el sorteo que cambiará las vidas de muchas personas este verano. ¿Tienes ganas? ¡Aguanta que ya queda poco!

19:25 Hoy se celebra el Sorteo Extra de Verano de la ONCE

Estamos listos para contarte en directo el Sorteo Extra de Verano de la ONCE. Sigue con nosotros porque te contaremos paso a paso todos los premios que se reparten hoy. ¡PUEDE CAMBIARTE LA VIDA!

19:10 Sorteo Extra de Verano de la ONCE, en directo

¡BUENAS TARDES! Hoy, lunes 15 de agosto se celebra el Sorteo Extra de Verano de la ONCE. ¡Bienvenidos! Aquí te contaremos la última hora de los premios ganadores y todo el dinero que puedes ganar si eres el afortunado. ¡MUCHA SUERE!

El Sorteo Extra de Verano de la ONCE de 2022 está lleno de sorteos que podrás conseguir si la suerte está de tu lado. Estos son los más importantes:

1 premio de 15.000.000 euros a las 5 cifras y serie.

de a las 5 cifras y serie. 119 premios de 40.000 euros a las 5 cifras.

a las 5 cifras. 1080 premios de 1.200 euros a las últimas 4 cifras.

a las últimas 4 cifras. 10.800 premios de 120 euros a las últimas 3 cifras.

a las últimas 3 cifras. 108.000 premios de 12 euros a las últimas 2 cifras.

a las últimas 2 cifras. 1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra.

Además, hay otros premios adicionales que seguro que querrás ganar.

Este lunes 15 de agosto de 2022 tendrás la oportunidad de hacerte millonario mientras disfrutas de tus vacaciones. El Sorteo Extra de Verano de la ONCE empezará a las 21:15 horas, una hora menos si estás en las islas Canarias, y poco después se conocerán los cupones afortunados