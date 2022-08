Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2022: cuándo es y cómo participar

¿Quieres tener la oportunidad de ganar 15.000.000 euros? En la ONCE te lo ponen más fácil con el sorteo Extra de Verano de la ONCE 2022, es la oportunidad que esperabas para probar suerte y queda tan poco, que sus décimos ya están a la venta. Te contamos cuándo se celebra y cómo puedes participar en el Extra de Verano de la ONCE para este 2022.

¿Cuándo se celebra el Extra de Verano de la Once 2022?

El sorteo Extra de Verano de la Once es uno de los más esperados año tras año y es que viene cargado de premios. Este 2022 se celebrará el lunes 15 de agosto de 2022, para que tengas la oportunidad de hacerte millonario mientras disfrutas de tus vacaciones. El sorteo empezará a las 21:15 horas y poco después se conocerán los cupones afortunados.

Podrás verlo a tiempo real a través de la retransmisión oficial de la ONCE, que ellos mismos comparten en su web o pasarte por nuestro directo, donde te actualizaremos con los resultados de la jornada, para que puedas comprobar si has tenido la suerte de comprar un cupón con premio.

Una vez realizado el sorteo, podrás comprobar los resultados oficiales en OkDiario o en la página oficial de la ONCE. Será imposible perderse detalle y quién sabe, talvez este próximo lunes 15 de agosto, te sabe menos a lunes con un buen premio.

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar en el Extra de Verano de la ONCE es más que sencillo, solo tendrás que comprar un cupón del sorteo. Estos se venden únicamente en puntos de venta de la ONCE o en su página web oficial JuegosOnce.

Estarán a la venta hasta las 21 horas del mismo día del sorteo, para que los despistados puedan hacerse con su cupón justo antes de iniciar el sorteo. El cupón tendrá un coste de 6 euros. ¡Una gran oportunidad de transformar 6 euros en 15 millones que podrían cambiarte la vida!

¿Qué premios se pueden ganar con el Extra de Verano?

El cupón Extra de Verano de la ONCE, tiene un primer premio de 15.000.000 euros, este es el gran premio del sorteo, pero lo siguen otros más que jugosos para la ocasión, como 119 premios de 40.000 euros o 1.080 premios de 1.200 euros, entre muchos otros.

Además, hay 10 premios adicionales de 1.000.000 de euros, para aumentar las posibilidades de ganar con la compra de un cupón del Extra de Verano de la ONCE para 2022. Estos premios suman aún más posibilidades para poder empezar el septiembre con buen sabor de boca, quien sabe si el cupón que escojas, es el que te acaba haciendo millonario de la noche a la mañana.

Esos premios son más generosos que en los diferentes sorteos semanales de la ONCE. Los sorteos Extra siempre tienen premios más grandes y por ello, son los más esperados entre los participantes, hay varios repartidos durante el año, como el Extra del Día de la Madre de la ONCE o, como no, el Cupón Extra de la Navidad. Tal vez este sorteo Extra de Verano de 2022, es tu oportunidad para ganar ¡Mucha suerte!