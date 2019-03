Sigue en directo el Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE, de hoy, 19 de marzo. Te contamos el resultado de todos los premios del Sorteo Extra del Día del Padre 2019. ¡Mucha suerte a todos!

20:35. El sorteo de la ONCE del Día del Padre tendrá lugar entre las 21:15 y las 21:35 h si te encuentras en la península. Si lo sigues desde las Islas Canarias, podrás comprobar si te has llevado el primer premio del sorteo extraordinario de hoy a partir de las 21:15.

20:30. En la edición del sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE del año pasado el primer premio de 17 millones de euros fue a parar a El Rocío con el número 06353 de la serie 057.

20:25. Por si esto fuera poco, y seguro que tampoco vienen mal aunque solo sea por recuperar lo que has gastado, siempre puedes optar a los 90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras o los 900.000 premios de 5 euros a la última cifra del Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE 2019.

20:20. El Extra del Día del Padre 2019 es uno de los sorteos extraordinarios que organiza la ONCE a lo largo del año. Sin embargo, también celebrará los sorteos habituales del martes: Bonoloto, Euromillones y Sorteo de la ONCE.

20:15. Si no tienes suerte con estos primeros premios, no te preocupes, también podrás optar a los 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras o a los 9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras. ¿Tienes ya tu cupón del Sorteo Extra del Día del Padre 2019 de la ONCE?

20:10. Te recordamos que el primer premio del sorteo de la ONCE de hoy, de 17 millones de euros será para el afortunado que coincida con el número y la serie. Si tu cupón del Extra del Día del Padre 2019 coincide sólo en las 5 cifras, hay disponibles 99 premios de 40.000 euros.

20:05. Te iremos informando en tiempo real de todos los premios del Sorteo Extra del Día del Padre 2019. Por cada cupón de 5 euros del Sorteo Extraordinario de la ONCE, podrás optar al primer premio de 17 millones de euros. Pero no sólo eso, hay muchos premios que puedes ganar… ¡hasta un millón!

20:00. ¡Feliz día del Padre 2019! ¿Tienes cerca tu boleto del sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE? No lo pierdas de vista porque con un solo cupón podrías conseguir los 17.000.000 de euros del gran premio del Sorteo Extraordinario de la ONCE. Sigue el sorteo extra del Día del Padre 2019 de la ONCE hoy, 19 de marzo. ¡Mucha suerte a todos!