Este domingo es el Día de la Madre y con ella llega la oportunidad de jugar a uno de los sorteos más esperados de la Lotería Nacional. Te contamos todos los detalles sobre el sorteo del Día de la Madre, por si quieres aprovechar este especial día para probar suerte en el sorteo que podría cambiarte la vida.

El sorteo del Día de la Madre es una ocasión que muchos esperan con ganas, suele venir cargado de premios y si os toca, seguro que se convierte en un día que no olvidaréis jamás. Incluso puedes aprovechar la ocasión y regalarle un décimo a la protagonista del Día de la Madre.

¿Cuándo se celebra el sorteo del Día de la Madre?

El sorteo del Día de la Madre no siempre se celebra el mismo día, suele depender de la fecha de la festividad. Normalmente, se escoge el fin de semana más cercano a la ocasión y este 2022 el sorteo del Día de Madre se celebrará el mismo domingo 1 de mayo de 2022 a las 13:00. Momentos después ya se podrán conocer los números afortunados en este gran sorteo.

Una vez finalizado el sorteo te contaremos en directo los resultados del mismo, así podrás comprobar si tu décimo ha sido uno de los números premiados del Sorteo del Día de la Madre.

Premios del Sorteo del Día de la Madre

Este sorteo viene cargado de premios, es por eso que muchos lo esperan con ganas. Al tratarse de un sorteo extraordinario, la Lotería nacional aprovecha para poner premios mayores que en sus sorteos semanales y este año se van a repartir más de 100 millones de euros entre todos los premios.

El premio más esperado es el premio especial de casi 15 millones de euros para un único acertante, sin duda, es un décimo que podrá cambiarte la vida.

No obstante, este no es el único premio del sorteo, el primer premio suma 1,3 millones de euros a la serie y el segundo le sigue con una suma de 250.ooo euros a la serie. Estos premios y todos los que los siguen son los que animan a mucha gente a probar suerte en este sorteo extraordinario de la Lotería Nacional.

¿Cuánto cuestan los décimos?

Al ser un sorteo extraordinario y ofrecer un premio mayor, este décimo no tiene el mismo precio que los décimos de los sorteos semanales de la lotería. El precio del décimo del sorteo del Día de la Madre es de 15 euros y puedes conseguirlo hasta unas horas antes del inicio del sorteo.

Al comprar el décimo muchos apuestan por un número en especial, ya sea una fecha con significado o un seguido de número en concreto, otros prefieren dejarlo completamente al azar. En cualquier caso, quedará esperar al domingo 1 de mayo de 2022 para conocer qué números han sido los premiados en esta ocasión.

Si quieres participar y aún no tienes tu décimo, no lo dejes pasar, recuerda que ya no queda nada para el esperado Día de la Madre y este sorteo extraordinario de la Lotería Nacional. ¡Mucha suerte!