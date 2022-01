¡Bienvenido al directo del Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE que se celebra hoy, día 1 de enero a partir de las 11:00 horas! Aquí te contaremos todo lo que debes saber sobre este sorteo y podrás comprobar los números premiados en el Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE.

En directo, comprobar el Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE

El primer premio del Sorteo Extra de Navidad de la ONCE 2022, dotado con 400.000 euros por cupón, es para el 05501

El segundo premio del Sorteo Extra de Navidad de la ONCE 2022, dotado con 40.000 euros por cupón, es para el 34697

El tercer premio del Sorteo Extra de Navidad de la ONCE 2022, dotado con 20.000 euros por cupón, es para el 21709

¿Cupones rotos, perdidos o robados?

¿Tienes un cupón del Extra de Navidad de la ONCE roto o lo has perdido? Te contamos qué va a pasar. Comprándolo a través de Internet no hay ningún riesgo y poco después del sorteo sabrás si tienes premio, pero si tu cupón es físico, debemos decirte que no será válido si está roto o si lo has perdido o te lo han robado.

La historia detrás del Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE

Fue el año 2014 cuando la ONCE celebró por primera vez un sorteo de este tipo coincidiendo con las fiesta de Navidad. Concretamente el 1 de enero de 2014 fue el primero y ahora ya es toda una tradición.

¿Cómo se puede cobrar un premio del Cupón Extra de Navidad de la ONCE?

Si eres uno de los afortunados que se ha llevado un premio en el sorteo de hoy de la ONCE, debes saber que si has jugado por internet, el importe se ingresará automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE. En caso de que hayas comprado tu cupón a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio (en función de la cantidad) a través del propio vendedor, en puntos de venta autorizados o en entidades bancarias autorizadas. Te recordamos que Hacienda aplica un gravamen especial del 20% sobre todo aquel premio que supere los 40.000 euros, así que presta atención.

¿Dónde ver el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE?

El sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE se retransmite en directo online a través de JuegosONCE. Pero si no puedes verlo, no te preocupe, porque aquí te contaremos cuáles han sido los números premiados y podrás comprobar si tienes premio.

¿Cómo funciona el sorteo?

En el bombo del sorteo entran un total de 100.000 números comprendidos entre el 00000 y el 99.999. De cada número hay 75 series, es decir, 75 cupones con el mismo número y que por lo tanto comparten el mismo premio. Además hay un total de 675.000 reintegros.

¿En qué invertirías el premio?

¿Has pensado ya qué harías si te tocaran los 400.000 euros del primer premio del Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE? Quizás un viaje con la familia o con amigos, aprovechar en las rebajas de invierno para darte un gran homenaje, o simplemente disfrutar de la comida de año nuevo sabiendo que eres 400.000 euros más rico.

¿Cuánto cuesta participar en este sorteo?

Participar en el Extra de Navidad de la ONCE del 1 de enero de 2022 es muy barato. Tan solo cuesta 10 euros cada décimo y a cambio puedes llegar a conseguir un premio de 400.000 euros, una alegría para empezar el año con buen pie.

Reintegros, aproximaciones y todo lo que debes saber de los premios del Cupón Extra de Navidad de la ONCE

Si te has quedado con ganas de saber más sobre los reintegros y las aproximaciones del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, aquí te lo ponemos fácil con esta lista de premios que te ayudará a saber cuánto dinero puedes ganar.

75 premios de 400.0000 euros a las cinco cifras del premio principal

a las cinco cifras del premio principal 75 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del primer premio adicional

a las cinco cifras del primer premio adicional 75 premios de 20.000 a las cinco cifras del segundo premio adicional

a las cinco cifras del segundo premio adicional 11.250 premios de 100 euros a las cinco cifras de los terceros premios adicionales

a las cinco cifras de los terceros premios adicionales 150 premios de 400 euros a las cinco cifras del número anterior y posterior del premio principal

a las cinco cifras del número anterior y posterior del premio principal 150 premios de 300 euros a las cinco cifras del número anterior y posterior del primer premio adicional

a las cinco cifras del número anterior y posterior del primer premio adicional 150 premios de 200 euros a las cinco cifras del número anterior y posterior del segundo premio adicional

a las cinco cifras del número anterior y posterior del segundo premio adicional 675 premios de 500 euros a las cuatro últimas cifras del premio principal

a las cuatro últimas cifras del premio principal 6.750 premios de 50 euros a las tres últimas cifras del premio principal

a las tres últimas cifras del premio principal 7.425 premios de 50 euros a las tres últimas cifras del primer y segundo premio adicional

a las tres últimas cifras del primer y segundo premio adicional 67.500 premios de 20 euros a las dos últimas cifras del premio principal, del primer y segundo premio

a las dos últimas cifras del premio principal, del primer y segundo premio 675.000 premios de 10 euros a la última cifra del premio principal (reintegro a la cifra señalada con R)

Todos los premios del Cupón Extra de Navidad de la ONCE

El sorteo de la ONCE de hoy, 1 de enero de 2022, reparte un total de 47.000.000 de euros que están repartidos de la siguiente forma: 75 premios de 400.000 euros para todas las series de un mismo número de cinco cifras; un primer premio adicional que repartirá 75 premios de 40.000 euros a todas aquellas series de un número de cinco cifras y un segundo premio adicional que consistirá en 75 premios de 20.000 euros a todas las series de un número de 5 cifras. Pero esto no es todo porque además hay un total de 11.250 premios de 100 euros a todas las series de un número de cinco cifras de los terceros premios adicionales. Y si te has quedado con ganas de más, tenemos más sorpresas porque puedes optar a miles de premios gracias a las aproximaciones, terminaciones y reintegros.

¿Hasta qué hora puedes comprar un décimo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE?

Me temo que si todavía no te has hecho con un un número para este primer sorteo del año que celebra la ONCE hoy, 1 de enero de 2022, ya es tarde. El plazo máximo para comprar los décimos era este 31 de diciembre hasta las 21:00 horas.

A qué hora es el Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE

El Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE se celebra a las 11:00 horas, casi a la misma vez que el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena que se retransmite en directo a través de RTVE.

Bienvenidos al directo del Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE

¡Feliz año 2022! Hoy, 1 de enero, se celebra el Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE. Un momento muy especial para empezar el año con buen pie y cargado de premios.