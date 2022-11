Sorteo del 11 del 11 de la ONCE: a qué hora es y dónde verlo por TV y online en directo

El sorteo extraordinario 11/11 de la ONCE está más cerca que nunca y es la oportunidad que buscabas para llevarte a casa un premio de hasta 11 millones de euros. Una fecha llena de suerte para participar en la lotería, siendo uno de los sorteos más esperados por los jugadores. Te contamos a qué hora será el sorteo y dónde podrás verlo, así no te perderás detalle del gran día.

¿Cuándo se realiza el sorteo 11/11 de la ONCE?

El sorteo se celebrará el viernes 11 de noviembre de 2022 a las 21:25 horas y entrarán en el sorteo todos los números del 00000 al 99999. Para participar solo tendrás que hacerte con un cupón a través de JuegosOnce o en uno de sus puntos de venta físicos. El precio de venta del cupón de este sorteo extraordinario es de 6 euros.

Los cupones se podrán comprar hasta el mismo día 11 a las 21:00 horas a través de la página web oficial de la ONCE, después, se cerrará la venta para poder pasar a la realización oficial del sorteo.

¿Dónde ver el sorteo extraordinario?

Si ya tienes tu número y no quieres perderte detalle el día del sorteo, podrás seguir la retransmisión a través de la página web de JuegosOnce, allí se mostrará el sorteo en directo para que conozcas los resultados a tiempo real. Además, también podrás comprobar los números ganadores en el directo de OkDiario, así sabrás si tienes en tus manos el cupón que siempre habías deseado.

Los premios más esperados de la noche son el premio especial de 11 millones de euros y los 11 premios adicionales de 1 millón de euros, todos ellos pueden cambiarte la vida, por ello, son muchos los participantes que se animan a jugar en este sorteo especial.

¿Dónde cobrar el premio?

Podrás cobrar el premio de varias maneras, si tienes el cupón físico podrás ir a un punto de venta de la ONCE o a las entidades bancarias asociadas. Allí podrás conseguir tu premio, debes tener en cuenta que los puntos de venta pueden no tener disponibilidad del dinero en ese momento según el importe.

Si han comprado tu cupón por internet a través de la página oficial JuegosONCE, verás que el dinero se ingresa directamente en tu cuenta virtual. De allí podrás transferirlo a una cuenta bancaría de la que seas titular.

Para poder cobrar el cupón, este deberá estar en buenas condiciones. Si está roto, se ha perdido o lo han robado, no será válido según la normativa y no se podrá cobrar el premio. Una manera sencilla de evitar estos problemas es comprar el número a través de internet, siempre en la página oficial de sorteos de la ONCE. Los cupones por internet tienen el mismo valor y precio que los físicos en el sorteo y el pago del premio en caso de ser uno de los afortunados, también resulta más sencillo.

¿Cuánto se lleva Hacienda sobre el premio del sorteo 11/11?

Desde el 1 de enero de 2020, el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 euros, si tu premio es más elevado, se aplicará un 20% de retención del importe final. Si el premio es inferior a 40.000 euros, estará exento de pagar retención, por lo que se contará con el premio íntegro.