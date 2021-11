El Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE 2021 de hoy se está celebrando en estos momentos. En breves instantes le facilitaremos los resultados del Sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2021 de hoy jueves, 11 de noviembre de 2021. Podrás comprobar aquí los números premiados en los sorteos de la ONCE.

Comprando tu cupón para el sorteo extraordinario de la ONCE tendrás la posibilidad de ganar un primer premio de 11.000.000 euros y hasta once premios de 1.000.000 euros al contado.

Podrás seguir la retransmisión del directo a través de la página web oficial de JuegosONCE y consultar el resultado en OKDiario. Además, si te pierdes la retransmisión de este sorteo del 11/11 de la ONCE podrás verlo en diferido a través de la página web oficial.

El cupón del Sorteo 11/11 de la ONCE del 2021 tiene un precio de 6 euros con un premio máximo de 11.000.000 euros a las cinco cifras y serie. Además, también se podrán ganar 11 premios de 1.000.000 euros y otros tantos premios más que podrán ser tuyos si decides participar.

El cupón para el sorteo extraordinario se podrá adquirir hasta hoy mismo, 11 de noviembre a las 20:55 euros, 30 minutos antes de que se realice el sorteo, por lo que aún estás a tiempo de participar.

Además del resultado del sorteo de la ONCE, puedes consultar los resultados de todas las loterías en OKDIARIO.COM para comprobar si te ha tocado algún premio de La Primitiva, Bonoloto, Euromillones y Lotería Nacional.

Nota: OKDIARIO no se hace responsable en caso de errores u omisiones en el artículo de la ONCE. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.