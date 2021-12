Son muchas las personas que se preguntarán por qué hoy, sábado 25 de diciembre, día de Navidad, no se celebra el habitual sorteo de la Lotería Nacional. Por norma general, la Lotería Nacional se celebra jueves y sábado, el jueves por la noche y el sábado recién comenzada la tarde, a las 13:00 horas, pero hoy será un sábado diferente y es que no hoy no se celebra. ¿Por qué no se realiza el sorteo en el día de hoy? Te lo contamos.

La principal razón de por qué no se celebra hoy el tradicional sorteo de la Lotería Nacional es, simplemente, porque esta semana ya tuvimos el especial de Navidad, es decir, el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, el día 22 de diciembre. Esto quiere decir que no tendremos más sorteos hasta la próxima semana. La Lotería Nacional hace un parón durante los días de fiesta.

¿Cuándo se volverá a celebrar el sorteo de la Lotería Nacional?

Al realizarse el sorteo de forma habitual los jueves y los sábados, el próximo día que podremos ganar este premio será el jueves, 30 de diciembre. Después del 30 de diciembre, tendremos el especial del sorteo extraordinario de El Niño de la Lotería Nacional, por lo que, nuevamente, tendremos un especial que repartirá cientos de premios entre los consumidores habituales de este tipo de juegos de azar.

Así que apunta el próximo 30 de diciembre, es decir, el jueves, un día antes de la noche de fin de año, y hazte con tu décimo. Quién sabe, ¡puedes ganar mucho dinero y acabar el año con una cantidad suculenta en tu poder!

Como cada jueves, en OkDiario te ofreceremos los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de forma inmediata. Podrás consultarlo y saber si tu número tiene premio.

El último sorteo fue precisamente el pasado jueves, 23 de diciembre, un día después de que se celebrara el Sorteo de la Lotería de Navidad. Este premio fue un gran consuelo para las personas premiadas a las que la Lotería de Navidad no les había alcanzado.