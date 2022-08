Los premios del Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2022

El cupón Extra de Verano de la ONCE ya está a la venta y viene cargado de premios que podrían hacerte millonario. Solo con el primer premio puedes ganar 15 millones de euros y a este, se le suman muchos otros que podrías llevarte a casa. Descubre todos los premios en juego en el Sorteo Extra de Verano de la Once para este 2022.

El Extra de Verano es uno de los sorteos extraordinarios que la ONCE celebra durante todo el año, suelen coincidir con un evento especial y suman premios más generosos que sus sorteos semanales. Para participar solo necesitarás comprar un cupón, estos tienen un precio de 6 euros y se pueden comprar en las administraciones de la ONCE o en JuegosONCE.

El sorteo se celebrará el próximo 15 de agosto y se espera que inicie a las 21:15, poco después podrás conocer los cupones premiados en el directo de OKDiario. Los cupones para poder participar estarán disponible para la compra hasta el mismo día del sorteo a las 21 horas.

Premios del Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2022

El sorteo Extra de verano de la ONCE de 2022 viene bien cargado de premios para que puedas probar suerte y llevarte una buena cantidad a casa. Estos son los premios sorteados:

1 premio de 15.000.000 euros a las 5 cifras y serie.

de a las 5 cifras y serie. 119 premios de 40.000 euros a las 5 cifras.

a las 5 cifras. 1080 premios de 1.200 euros a las últimas 4 cifras.

a las últimas 4 cifras. 10.800 premios de 120 euros a las últimas 3 cifras.

a las últimas 3 cifras. 108.000 premios de 12 euros a las últimas 2 cifras.

a las últimas 2 cifras. 1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra.

Además, hay otros premios adicionales que seguro que querrás ganar:

10 premios de 1.000.000 euros a las 5 cifras y serie de la segunda a la decimoprimera extracciones completas.

a las 5 cifras y serie de la segunda a la decimoprimera extracciones completas. 1.190 premios de 1.200 euros a la 5 cifras de la segunda a la decimoprimera extracciones completas.

¿Cómo se cobra el premio?

Si has participado en el sorteo Extra de Verano de la ONCE a través de la página web oficial de JuegosONCE y consigues uno de los cupones premiados, el importe será ingresado directamente en tu cuenta virtual. Después podrás transferirla a una cuenta bancaría de la que seas titular o bien utilizar el dinero para volver a probar suerte en la ONCE.

Por otro lado, si has comprado su cupón con un vendedor físico podrás cobrar tu premio en los Centros ONCE o en entidades bancarías autorizadas. Puedes encontrar las más cercanas a ti y su disponibilidad en JuegosONCE.

¿Cuánto se lleva Hacienda sobre el premio del Extra de Verano de la ONCE?

Desde el 1 de enero de 2022, el mínimo exento de los premios de la lotería es de 40.000 euros, por lo que los premios inferiores estarán exentos de impuestos. No obstante, para los premios que superen esta cantidad fijada, se aplicará una retención del 20%.

Ahora ya tienes toda la información para comprar tu cupón y esperar al día 15 de agosto para probar suerte en este sorteo extraordinario de la ONCE. Las oportunidades de hacerte millonarios te esperan y quien sabe, puede que el cupón que tengas ahora mismo entre las manos acabe siendo el ganador del gran premio. ¡Mucha suerte!