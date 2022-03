Quedan escasos días para el Día del Padre y con ello llegan todos los premios del Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre 2022. La ONCE aprovecha este día especial para hacer un sorteo extraordinario repartiendo 1 millón de premios para los afortunados que decidan probar suerte. Te contamos los premios del Sorteo Extra de la ONCE y cómo puedes conseguirlos.

El Día del Padre se celebra el 19 de marzo cada año y es una oportunidad increíble para pasar el día en familia y disfrutar de momentos inolvidables. La ONCE quiere hacer este día aún más especial y por eso, celebra un sorteo extraordinario con miles de precios y un bote de 17 millones que podría cambiarte la vida. Es un de los más especiales del año y también uno de los más esperados, te contamos todo lo que necesitas saber.

Premios Sorteo Extra del Día del Padre 2022

El sorteo se celebra el mismo Día del Padre, el 19 de marzo de 2022 entre las 21:15 y las 21:45. Minutos después te contaremos el resultado para saber si has sido uno de los afortunados que recordarán este día para siempre.

Los premios que se repartirán son los siguientes:

1 primer premio de 17.000.000 euros a las cinco cifras y serie.

a las 99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.

a las 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras.

a las 9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras.

a las 90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras.

a las 900.000 premios de 5 euros a la última cifra.

Como ves, la ONCE ofrece un millón de premios para llenar de ilusión a los participantes. Su primer premio es el más esperado por muchos durante todo el año y es que si das con el cupón ganador puedes ganar 17 millones de euros que cambiaran tu vida para siempre. ¡Es una oportunidad insuperable!

Además de este primer premio, existen miles más que se convertirán en un regalo de lo más generoso para celebrar a todos esos padres que trabajan día y noche por su familia.

Cómo participar en el Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre

Participar es muy sencillo, solamente necesitarás comprar un cupón que tiene un precio de 5 euros. Podrás comprarlo hasta el mismo día 19 de marzo a las 21, minutos antes de la realización del sorteo de la ONCE.

Puedes comprar tus cupones en la web oficial de la ONCE y probar suerte mientras pasas un día extraordinario con los tuyos. ¡La ilusión rebosará la sala!

Son muchas las familias que esperan con ilusión este Sorteo anual de la ONCE. Para escoger el número, muchos se plantean si utilizar un número que les dé suerte, alguna fecha especial como el cumpleaños del padre u otros, simplemente lo dejan al azar. Esto va a gustos y nunca se sabe donde caerá el número ganador.

Estaremos atentos para ofrecerte todos los detalles sobre los premios del Sorteo Extra de la Once del Día del Padre, así como los resultados, que estarán disponibles minutos después de la finalización oficial del sorteo. ¡Así podrás acabar el día con un regalazo de la ONCE que no podrás olvidar!