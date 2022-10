Comprobar ONCE hoy, jueves, 6 de octubre de 2022: Cupón Diario y Super ONCE

Los sorteos de la ONCE de hoy, jueves, 6 de octubre de 2022, se están celebrando en este momento y en tan solo unos instantes conoceremos el resultado y los números premiados de Cupón Diario y Super ONCE.

Cupón diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra cada día de lunes a jueves y que reparte 55 premios de 35.000 euros. En este sorteo se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 correspondientes a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, dando lugar al número premiado que está formado por uno de los 100.000 números de cinco cifras comprendidas entre el 00000 y 99999 más un número de serie que va desde el 1 al 55.

El Cupón Diario de la ONCE tiene un precio de 1,50 euros y puedes jugar a La Paga por tan solo 0,50 euros más por cada cupón.

Cómo jugar al Cupón Diario de la ONCE

Jugar al Cupón Diario de la ONCE es muy sencillo: tan solo tienes que acceder a tu cuenta de JuegosONCE, a la web oficial de la ONCE o a través de los puntos de venta autorizados. Tan solo tendrás que escoger un número, que puede ser aleatorio o puedes intentar escoger una fecha o una terminación que te guste, y listo. Si deseas jugar a La Paga de la ONCE podrás hacerlo por tan solo 0,50 euros más por cupón.

Premios del Cupón Diario de la ONCE

Los premios del Cupón Diario de la ONCE son los siguientes:

55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras

a las cinco cifras 55 premios de 500 euros al número completo, anterior al número premiado

al número completo, anterior al número premiado 55 premios de 500 euros al número completo, posterior al número premiado

al número completo, posterior al número premiado 495 premios de 200 euros a las cuatro últimas cifras

a las cuatro últimas cifras 4.950 premios de 20 euros a las tres últimas cifras

a las tres últimas cifras 49.500 premios de 6 euros a las dos últimas cifras

a las dos últimas cifras 495.000 premios de 1,50 euros a la última cifra

a la última cifra 494.890 premios de 1,50 euros a la primera cifra

Premios de La paga

Los premios de La Paga de la ONCE son los siguientes:

Premio adicional de 3.000 euros al mes durante 25 años a las 5 cifras del Cupón Diario y serie

durante 25 años a las 5 cifras del Cupón Diario y serie Premio adicional de 0,50 euros a la primera cifra del Cupón Diario

a la primera cifra del Cupón Diario Premio adicional de 0,50 euros a la última cifra del Cupón Diario

Super ONCE

El Super ONCE es un juego en el que tienes que elegir entre 5 y 11 números de los 80 que están disponibles. Para el sorteo se extraen 20 bolas de las 80 que hay disponibles y el premio obtenido irá en función de la cantidad de números elegidos, el importe jugado y el número de aciertos obtenidos.

Para jugar al Super ONCE, que se juega todos los días de lunes a domingo, la apuesta mínima es de 1 euro y hay tres sorteos diarios que se celebran a las 10:00 horas de la mañana -podrás comprar tus números hasta las 09:40 horas-, un segundo sorteo que se celebra a las 12:00 horas -podrás comprar tu cupón hasta las 11:40 horas-, y un tercer sorteo que se celebra a las 21:15 horas -podrás comprar tu cupón hasta las 20:45 horas-.

Premios del Super ONCE

Los premios del Super ONCE variarán en función de la cantidad de números jugados y del número de aciertos. Este es el reparto de los premios según la recaudación: