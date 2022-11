Comprobar ONCE hoy, viernes, 25 de noviembre de 2022: Super ONCE, Cuponazo Black Friday y EuroJackpot

Los sorteos de la ONCE de hoy, viernes, 25 de noviembre de 2022, se están celebrando en este momento y en tan solo unos instantes conoceremos el resultado y los números premiados de Super ONCE, Cuponazo Black Friday y EuroJackpot.

Super ONCE

El Super ONCE es un juego en el que tienes que elegir entre 5 y 11 números de los 80 que están disponibles. Para el sorteo se extraen 20 bolas de las 80 que hay disponibles y el premio obtenido irá en función de la cantidad de números elegidos, el importe jugado y el número de aciertos obtenidos.

Para jugar al Super ONCE, que se juega todos los días de lunes a domingo, la apuesta mínima es de 1 euro y hay tres sorteos diarios que se celebran a las 10:00 horas de la mañana -podrás comprar tus números hasta las 09:40 horas-, un segundo sorteo que se celebra a las 12:00 horas -podrás comprar tu cupón hasta las 11:40 horas-, y un tercer sorteo que se celebra a las 21:15 horas -podrás comprar tu cupón hasta las 20:45 horas-.

Premios del Super ONCE

Los premios del Super ONCE variarán en función de la cantidad de números jugados y del número de aciertos. Este es el reparto de los premios según la recaudación:

Combinación 11: 54,9%

Combinación 10: 54,5%

Combinación 9: 54,8%

Combinación 8: 54,9%

Combinación 7: 54,8%

Combinación 6: 54,7%

Combinación 5: 54,2%

Cuponazo Black Friday de la ONCE

El Cuponazo de la ONCE se juega todos los viernes a las 21:25 horas y tiene un precio de 3 euros. Para celebrar el Black Friday hoy se hace un sorteo especial donde no solo podrás ganar los premios en juego, también hay en juego cientos de tarjetas regalo para tiendas seleccionadas por la ONCE.

Cómo jugar al Cuponazo de la ONCE

Para jugar al Cuponazo de la ONCE tan solo tendrás que adquirir tu cupón a través de la web de la ONCE o mediante los puntos de venta físicos autorizados. Para poder participar en el sorteo de las tarjetas regalo tendrás que registrarte en la página www.cuponespecial.es, los que no estén registrados no podrán optar a conseguir las tarjetas regalo en juego.

Premios del Cuponazo Black Friday de la ONCE

El Cuponazo especial de la ONCE para el Black Friday tiene un gran premio de 6 millones de euros para un único acertante, este es el más esperado por los participantes de la ONCE. También hay en juego 134 premios de 40.000 euros, 1.215 premios de 500 euros y 12.150 premios de 50 euros.

Por si fuera poco, podrás ganar tarjetas regalo para diferentes tiendas:

60 Tarjetas regalo de El Corte Inglés con valor de 100 euros.

60 Tarjetas regalo de Amazon con valor de 100 euros.

70 Tarjetas regalo de Decathlon con valor de 50 euros.

100 Tarjetas regalo de Carrefour con valor de 50 euros.

Eurojackpot de la ONCE

El Eurojackpot de la ONCE es un sorteo que se realiza simultáneamente en España y otros 17 países europeos y que consiste en acertar 5 números de los 50 posibles y 2 soles de los 10 disponibles.

Este sorteo se celebra semanalmente los viernes y se realiza desde Helsinki, ofreciendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 euros que va creciendo cada semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.

Cómo jugar al Eurojackpot de la ONCE

Para jugar al Eurojackpot de la ONCE puedes realizar una apuesta sencilla o una múltiple:

La apuesta sencilla se juega seleccionando una combinación de 5 números comprendidos entre el 1 y el 50 y 2 soles comprendidos entre el 1 y el 10. Se puede realizar 5 apuestas en cada uno de los 5 bloques y el precio de cada una es de 2 euros.

se juega seleccionando una combinación de 5 números comprendidos entre el 1 y el 50 y 2 soles comprendidos entre el 1 y el 10. Se puede realizar 5 apuestas en cada uno de los 5 bloques y el precio de cada una es de 2 euros. La apuesta múltiple se realiza seleccionando una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles. El precio será de 2 euros por cada una de las combinaciones que se hayan realizado.

Premios del Eurojackpot de la ONCE

El premio mínimo garantizado en el EuroJackpot de la ONCE es de 10.000.000 para el acertante de primera categoría y el bote va aumentando si nadie se lleva el premio, pudiendo llegar a un bote de 90.000.000 euros.

Categorías de premios del Eurojackpot de la ONCE