Los memes se han convertido ya en un clásico de cualquier acontecimiento y este sorteo de la Lotería del Niño de 2022 ya tiene los suyos. El humor no se ha hecho esperar en las redes sociales, mientras la suerte a favorecido a muchos de los que este 6 de enero han recibido algunos de los premios.

Como no podía ser de otra forma, uno de los primeros en aparecer ha sido todo un clásico.

Mientras los contagios de coronavirus siguen creciendo en el país quizá este sí que sea la mayor suerte en este día de Reyes .

El primer premio del Sorteo de Lotería del Niño de 2022, el 41.665, ha caído íntegramente en Logroño. En concreto, en la administración seis de la capital riojana, situada en Muro del Carmen de Logroño. Este número está dotado de 200.000 euros el décimo. Sin embargo antes de que comenzase, muchos españoles se preparaban para no ser premiado.

El segundo premio ha caído en el 44.469 y el tercero en el 19.467, dotados con 75.000 y 25.000 euros por décimo respectivamente, pero la mayoría de españoles se ha conformado con menos.

Define mala suerte: Compro lotería, toca el gordo en la administración y a mi no me toca na. Vuelvo a comprar para el Niño, toca el segundo premio, a mi nada ✌🏻

Aunque la mayoría se lo ha tomado con muy buen humor.

Yo pensando que me habían tocado 350€ en la lotería.

Vs.

Yo cuando mi padre ha dicho: «Ah no, que eso es un 6 y no un 9, lo siento». pic.twitter.com/hqptTTiAwL

— I’mLau⁷⚡ (@LauNoodleSoup) January 6, 2022