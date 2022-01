La organización de Euromillones ha decidido celebrar el próximo viernes, 21 de enero de 2022, uno de sus sorteos más especiales, la Lluvia de Millones de Euromillones, un sorteo que no se realiza cada año, sino cada tres o cuatro años, dependiendo del bote que se haya acumulado en ese tiempo. La última vez que se celebró este sorteo fue el 23 de febrero de 2018 y trajo con él 25 ganadores en toda Europa, unos afortunados que se llevaron un millón de euros para casa.

Ahora bien, ¿dónde podemos ver este sorteo y qué tiene de especial? Si quieres conocer más acerca de este sorteo, te lo contamos a continuación. ¡No te lo pierdas!

¿Dónde ver la Lluvia de Millones de Euromillones?

Como cada viernes, alrededor de las 21:30 horas tendrá lugar el sorteo del Euromillones, un sorteo que se celebra cada martes y cada viernes en París, la capital de Francia. El sorteo podremos verlo a través de TVE, en la página oficial o en diferido a través de la página de Loterías y Apuestas del Estado unos minutos después.

Ahora bien, también tienes la opción de seguir en directo este sorteo aquí, con nosotros, en OKDIARIO, donde daremos la última hora del sorteo e informaremos de todos los números ganadores, tanto de la Lluvia de Millones de Euromillones como del resto de sorteos que se realizan en la noche del viernes.

También podrás comprobar cuáles han sido los números premiados si prefieres esperar y no seguir el directo.

Sea como sea, tienes varias opciones en las que puedes ver el sorteo y enterarte si has sido uno de los afortunados ganadores.

¿Cuáles son los premios del sorteo especial?

Este sorteo especial de Euromillones repartirá un total de 100 premios de un millón de euros. Es la primera vez que este sorteo reparte tal cantidad de premios y es que, la última vez que se celebró, los premios estuvieron destinados a 25 personas, varias de ellas residentes en España.

Así que, además de los sorteos propios del Euromillones del viernes, el 21 de enero, si jugamos al Euromillón, podremos llevarnos un millón de euros más adicionalmente.

¿Cómo podemos participar?

Participar en la Lluvia de Millones de Euromillones es realmente sencillo. Tan sólo tendrás que comprar la participación para este día, tal y como lo harías normalmente. En cada una de las participaciones se generará de forma automática un código con 4 letras y 5 números. Esta será la participación extra que deberás tener en cuenta para saber si eres un nuevo millonario.

Pero si prefieres comprarlo de forma online, también tendrás este código especial y se te notificará de forma automática si has resultado ser uno de los ganadores de este fantástico premio de un millón de euros.

Eso sí, recuerda que el plazo para reclamar el premio no es ilimitado. Tendrás tres meses para poder reclamar tu premio desde el día de después de la realización del mismo. Así que, si has sido uno de los afortunados, no dejes pasar el tiempo y corre a por tu premio lo antes posible.