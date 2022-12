Horario y dónde ver el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2023

Continúan las fiestas navideñas y llega la entrada de un nuevo año. En la ONCE saben cómo celebrarlo con su mítico sorteo del Cupón Extra de la Navidad de 2023. Este sorteo se celebra cada 1 de enero y es la primera oportunidad de conseguir un gran premio en el año que justo entra. Descubre aquí el horario y dónde puedes ver el Cupón Extra de Navidad de la ONCE de 2023 y empieza el año con un premio que puede cambiarte la vida.

El Cupón Extra de Navidad de la ONCE reparte más de 47 millones de euros entre sus participantes y todos intentan hacerse con su primer premio especial, que reparte 75 premios de 400.000 euros al cupón. Además, también habrá 75 premios adicionales de 40.000 euros y otros 75 que repartirán 20.000 euros. Oportunidades no faltan para que puedas llevarte uno de los premios principales del sorteo, pero a estos premios hay que sumarle los premios menores relacionados por últimas cifras o aproximaciones.

El precio del cupón es de 10 euros y hoy, sábado 31 de diciembre de 2022, es el último día de venta de cupones, tanto a través de los vendedores físicos oficiales de la ONCE, como la venta online habilitada en JuegosONCE, donde se venderán números hasta las 21:00 horas.

Horario y dónde ver el Cupón de Navidad de la ONCE 2023

El sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE de 2023 se celebra el próximo 1 de enero de 2022 y está previsto que empiece a las 11 horas de mañana. Los bombos empezarán a girar y minutos después se empezarán a conocer los primeros números afortunados del sorteo.

El Extra de la ONCE de Navidad podrá seguirse en directo a través de la página JuegosONCE. Es la página web oficial de venta de productos de lotería de la ONCE y allí retransmitirán todo el sorteo, para que los participantes puedan saber minuto a minuto qué números son los premiados.

También podrás consultar nuestro directo para conocer los números premiados y los premios relacionados, así podrás comprobar tus cupones y sabrás si has empezado el 2023 con un gran premio en las manos. Sin duda, más de uno espera empezar el año así y todos los participantes tienen sus tradiciones para intentar sumar suerte para el sorteo.

¿Cómo cobrar los premios?

Si acabas celebrando un premio de la ONCE, hay varias maneras de cobrar tu premio. Si has comprado tu cupón online a través de JuegosONCE, tu dinero se ingresará de forma automática en tu cuenta virtual de la página. Una vez tengas el dinero en la cuenta virtual podrás enviarlo a una de tus cuentas corrientes, pero deberás ser titular para poder hacer el trámite. También podrás optar por dejar el dinero en tu cuenta virtual de JuegosONCE, así podrás aprovechar el premio para comprar nuevos cupones para sorteos de la ONCE.

Si compraste tu cupón en un punto de venta o vendedor físico de la ONCE podrás acudir a los mismos para el pago de los premios. Si la cantidad del premio es elevada, deberás acudir a las entidades bancarias autorizadas para el pago de premio de la ONCE.