El sorteo de la Lotería del Niño 2022 se celebrará puntual a su cita el 6 de enero, el día más mágico del año puede dejarnos un regalo de miles de euros. Comprar un décimo de esta lotería es el primer paso para conseguir atraer a la suerte. Por 20 euros podemos ganar un premio que podría llegar hasta los 200.000, del primero, una apuesta que se multiplica y bien merece la pena probar. Podemos tener una corazonada o soñar con ese número que nos cambiará la vida, pero debemos darnos prisa, esta es la hora y el día hasta el que se puede comprar Lotería del Niño 2022.

Esta es la hora hasta la que se puede comprar Lotería del Niño 2022

La Lotería del Niño 2022 a diferencia de la lotería de Navidad empieza al mediodía. Durante toda la mañana la vida sigue y no es hasta las 12 del mediodía cuando los bombos empiezan a girar la suerte está empezando a gestarse en el Teatro Real. Es una lotería que no madruga tanto, pero eso no quiere decir que dispongamos de toda la mañana para comprar el décimo afortunado.

Se han dado casos de aquellas personas que han apurado hasta último momento para recibir a la suerte, aunque este mito puede jugarnos una mala pasada. Debemos estar preparados para dejar que esas corazonadas salgan, pero siempre mirando el reloj. Si aún no tienes tu décimo para jugar la Lotería del Niño 2022 listo, deberás estar preparado para poner rumbo a alguna de las administraciones de Lotería.

El tiempo límite marcado para comprar lotería de Navidad son las 10 de la mañana del mismo día 6 de enero en el que se celebra el sorteo. Es decir, dos horas antes de que empiece la acción y se sacan los números que uno a uno irá formando el décimo premiado, todo aquel que lo desee puede ir en busca de su décimo en aquellas administraciones que abren a las 9.

Un desayuno de Reyes con un buen café y quizás un número que aparezca al azar puede significar la llegada de miles de euros en unas horas. Este sorteo de la Lotería del Niño reparte 700 millones de euros en cuestión de minutos. Estar listos para recibirlos puede ser el primer paso para obtener esa alegría en un día muy especial del año. Date prisa si aún no tienes tu décimo en unas horas no podrás hacerte con él y quizás este año la suerte esté buscándote.