Este domingo, 1 de mayo de 2022 es el Día de la Madre y la ONCE aprovecha la ocasión para celebrar el Extra del Día de la Madre 2022. Este sorteo es un de los más esperados y es que ofrece la posibilidad de ganar hasta 17 millones de euros con el gran premio del sorteo. Te contamos las fechas clave y los principales premios de esta gran oportunidad.

El Extra del Día de la Madre de la ONCE es uno de los sorteos con mayor expectación durante el año, es un día de lo más especial y el sorteo viene cargado de increíbles premios que es imposible dejar escapar. En total se repartirán más de un millón de premios, es por eso que muchos aprovechan la oportunidad para jugar.

¿Cuándo es el Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE?

El sorteo del Día de la Madre de la Once se celebrará el mismo Día de la Madre, por tanto, el domingo 1 de mayo de 2022. La hora de celebración del sorteo es entre las 21:15 y las 21:35 horas, y justo minutos después, te contaremos todos los detalles sobre los números ganadores que no te puedes perder.

Podrás seguir nuestro directo para no perderte ningún detalle durante el sorteo y al finalizar, te contaremos el cupón premiado y los premios que han tocado.

¿Cuánto cuesta el cupón?

El cupón del Extra del Día de la Madre de la ONCE tiene un precio de 5 euros por cupón y podrás comprarlo hasta el día 1 de mayo de 2022 a las 21 horas.

Puedes comprar los cupones en los puntos oficiales de la ONCE o en su página web. De cada número del sorteo hay 100 series, 100 cupones con el mismo número y puede ser que el afortunado esté entre tus manos.

¿Cuáles son los principales premios del Extra del Día de la Madre?

En este sorteo podrás conseguir hasta 17 millones de euros con el gran premio del sorteo, este es el más esperado y el que mucha gente quiere conseguir. ¡Pero hay mucho más para ganar!

Se repartirán 99 premios de 40.000 euros a todas la series de un número de 5 cifras y hasta 900 premios de 1500 euros.

Los números premiados se podrán consultar inmediatamente a la finalización del sorteo extraordinario, así podrás comprobar si tienes alguno de los números afortunados en el Día de la Madre.

¿Dónde podrás cobrar tu premio?

Si te toca alguno de los premios del Extra del Día de la Madre de la Once y has comprado tu cupón por Internet en la página oficial de JuegosONCE, verás el importe obtenido automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE.

Podrás utilizar ese dinero para otros premios posteriores de la Once o transferirlo a tu cuenta bancaria para disfrutarlo al máximo.

¿Aún no tienes tu cupón? No dejes pasar la oportunidad de ganar 17 millones de euros y hazte con el cupón que podría hacer del Día de la Madre 2022, un momento que nunca podréis olvidar. Incluso podéis comprar un número en familia y verificar si habéis tenido suerte mientras celebráis este bonito día, reunidos. Recuerda que el sorteo se celebra este mismo domingo 1 de mayo 2022, que no se te pase la fecha y mucha suerte al participar.