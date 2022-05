El sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE, se celebrará en breves instantes y poco después conoceremos el resultado y número premiado de este esperado sorteo que se celebra hoy, domingo 1 de mayo de 2022.

Este sorteo extraordinario, que este 2022 cae en domingo 1 de mayo de 2022, se celebrará entre las 21:15 y las 21:35, instantes después de la celebración, te contaremos a pleno detalle los resultados del Sorteo Extra del Día de la Madre.

Extra del Día de la Madre de la ONCE

Aprovecha la oportunidad de ganar hasta 17 millones de euros en el Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE y consigue el número premiado que podría cambiarte la vida.

¿Cómo participar en el sorteo?

Si quieres tener la oportunidad de ganar uno de estos premios del sorteo, no puedes dejar de hacerte con un cupón para el Día de la Madre. Estos cupones están a la venta hasta las 21 horas de hoy, domingo 1 de mayo de 2022.

Los cupones tienen un precio de 5 euros y puedes conseguirlo en su página web JuegosOnce o en puntos de venta oficiales.

Premios del Extra del Día de la Madre

Este sorteo de la ONCE viene cargado de premios para que puedas celebrar el Día de la Madre y mucho más. Te contamos los premios que puedes ganar:

Premio especial para el número y la serie premiados de 17 millones de euros.

para el número y la serie premiados 99 premios de cinco cifras acertadas de 40.000 euros.

de cinco cifras acertadas de 900 premios a las cuatro últimas cifras del primer premio de 1500 euros.

a las cuatro últimas cifras del primer premio 9.000 premios a las tres últimas cifras del primer premio de 100 euros.

a las tres últimas cifras del primer premio 90.000 premios a las últimas 2 cifras de 10 euros.

premios a las últimas 2 cifras 900.000 reintegros con la última cifra de 5 euros.

Más de un millón de premios que esperan con ganas a la celebración del sorteo, para saber qué cupón es el afortunado para el Sorteo del Día de la Madre de la Once este 2022. ¡Hay más de 28 millones en juego!

¿Cómo cobrar los premios del Día de la Madre?

Si das con uno de los premios del Sorteo del Día de la Madre, podrás cobrar tu premio de varias maneras.

Si has comprado tu cupón en la web de JuegosONCE, el premio se ingresará en tu cuenta virtual utilizada para realizar la participación. Allí podrás conservarlo para futuras compras de cupones ONCE o transferirlo a una cuenta de la que seas titular.

Si has adquirido tu cupón de manera física podrás reclamar el premio en puntos de venta y oficinas oficiales de la ONCE o reclamarlo a una de las entidades bancarias asociadas con la organización ONCE.

¿Qué otros sorteos extraordinarios hace la ONCE?

Si no has tenido suerte con este sorteo, pero sabes que quieres participar en el siguiente sorteo extraordinario de la ONCE, no puedes perderte algunos de los más conocidos, como el Sorteo del Día de Padre, ya celebrado este año, el de Verano o el Año nuevo. Estos son clásicos de la ONCE que nunca suelen fallar y todos tienen premios que dejan con la boca abierta.

Seguiremos contándote al detalle los premios y resultados, para que no pierdas ninguna oportunidad. ¡Mucha suerte!