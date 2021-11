El sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy se está celebrando en estos momentos. En breves instantes le facilitaremos el resultado del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy viernes, 19 de noviembre de 2021. Podrás comprobar aquí los número premiados en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE.

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE, que es la nueva lotería oficial de Europa, se celebra todos los viernes a las 21:00 horas en Filandia. Actualmente en el Eurojackpot colaboran 16 naciones: Alemania, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Eslovenia y Suecia, Austria, Polonia, Portugal, Reino Unido, España y Rusia.

El funcionamiento del sorteo del Eurojackpot es muy sencillo. Se realizan 2 extracciones. Primero se extraen 5 bolas de entre 50 números y a continuación 2 bolas de entre 10 número, que son los llamados soles.

El Eurojackpot tiene en España un precio de 2,50 euros. Este juego se basa en comprar un cupón de EuroJackpot y hay 6 columnas y cada columna se corresponde con una apuesta. Para completar correctamente una apuesta, debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles del 1 al 10. Cuantos más números y soles aciertes, mayor será el premio que obtengas.

El funcionamiento del sorteo de Eurojackpot ofrece muchos tipos de premios distintos y más posibilidades de ganar. El bote mínimo del Eurojackpot de cada semana es de 10 millones de euros.

Nota: OKDIARIO no se hace responsable en caso de errores u omisiones en el artículo del Eurojackpot. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.