¿Dónde se cobran los premios del sorteo de la Grossa de Cap d’Any?

¿Has sido uno de los afortunados del Sorteo de La Grossa de Cap d’Any de 2022? No hay mejor manera de acabar el año que celebrando un gran premio y aquí te contamos cómo puedes cobrar tus premios de La Grossa de Cap d’Any y los detalles que no debes olvidar para no quedarte sin tu premio.

El primer paso para saber si has sido uno de los ganadores del sorteo es comprobar todos tus billetes para ver si alguno tiene premio. Si finalmente eres uno de los premiados en este mítico sorteo de Cataluña, seguro que te interesa saber cómo puedes cobrar tu premio y aquí te contamos todas las manera disponibles.

El sorteo de este año reparte ocho premios y los tres primeros son los más esperados. El primer premio suma 200.000 euros de premio y le sigue un segundo premio de 65.000 euros y un tercero de 30.000 euros. También hay que tener en cuenta los dos cuartos premios que se llevarán 10.000 euros cada uno y los tres quintos, que suman 5.000 euros cada uno.

¿Cómo cobrar tus premios de La Grossa de Cap d’Any?

Debes saber que hay varias maneras de cobrar tus premios según la cantidad premiada. Si el premio es menor o igual a 120 euros podrás acudir a un establecimiento de la red de puntos de venta de Loteries de Catalunya que disponga de terminal para cobrar tu premio. Hay algunos establecimientos que elevan este límite y pagan billetes premiados de hasta 1000 euros.

Sin embargo, si acabas llevándote un premio mayor a 120 euros tendrás que dirigirte a la entidad bancaria Caixabank o a la Oficina de Atención, Información y Pago de Premios. Caixabank pagará premios desde 50 euros y la Oficina de Atención, Información y Pago de premios pagará todos los premios, sin límite de importe menor o superior. La sede de esta oficina se encuentra en Gran Vía de las Cortes Catalanas, 639 Barcelona.

Deberás tener en cuenta que los billetes de la Grossa de Cap d’Any tienen caducidad, solo podrás cobrar tu premio los 90 días siguientes al sorteo, después se dará por caducado y se perderá el premio que no ha sido reclamado por el ganador. Este no es el único sorteo con caducidad en sus décimos, la misma Lotería de Navidad tiene una caducidad de tres meses desde el día de celebración del sorteo para el cobro de premios.

Hacienda también se llevará parte de los premios más elevados del sorteo, pero no de todos ellos. Los premios de un importe inferior o igual a 40.000 euros están exentos de pagar un porcentaje del premio a Hacienda, si se supera esa cantidad se deberá pagar un 20% del premio a esta entidad. Esta cantidad no llegará a los ganadores del premio, así que hay que tenerlo en cuenta al cobrar la cantidad premiada.

Ahora ya puedes cobrar tus premios de La Grossa de Cap d’Any, así seguro que empiezas el año con buen sabor de boca y es que nada mejor que despedir un año con un premio de la Lotería.