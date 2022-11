Cuponazo de la ONCE por el Black Friday 2022: todos los premios y cómo cobrarlos

¿Quieres acabar el Black Friday con buen sabor de boca? Con el Cuponazo del Black Friday de la ONCE podrás conseguir millones de euros y cientos de tarjetas regalos para alargar los descuentos de este día de ofertas. Este sorteo se celebra el viernes 25 de noviembre de 2022 y aquí te contamos todos los premios en juego.

Premios del Cuponazo del Black Friday

El Cuponazo especial de la ONCE para el Black Friday tiene un gran premio de 6 millones de euros para un único acertante, este es el más esperado por los participantes de la ONCE, pero puedes ganar mucho más con este sorteo. También hay en juego 134 premios de 40.000 euros, 1.215 premios de 500 euros y 12.150 premios de 50 euros.

Además de los premios en metálico y con motivo del Black Friday, se sortearán cientos de tarjetas regalo que te ayudarán a ahorrar aún más en tus compras. Hay tarjetas disponibles para varias tiendas y con diferentes importantes, estas son las que podrás conseguir:

60 Tarjetas regalo de El Corte Inglés con valor de 100 euros.

60 Tarjetas regalo de Amazon con valor de 100 euros.

70 Tarjetas regalo de Decathlon con valor de 50 euros.

100 Tarjetas regalo de Carrefour con valor de 50 euros.

Estos premios se complementan con los metálicos para un sorteo especial que siempre revoluciona la ONCE al llegar.

¿Cómo funciona este sorteo de la ONCE?

El funcionamiento de este sorteo de la ONCE es más que sencillo. Con cada cupón que se adquiere se obtiene una participación en el sorteo, como pasa con el Cuponazo que se celebra cada viernes en la ONCE. Además, para poder participar en el sorteo de las tarjetas regalo tendrás que registrarte en la página www.cuponespecial.es, los que no estén registrados no podrán optar a conseguir estos premios extra.

Después de la realización del sorteo el día 25 de noviembre de 2022 a las 21:25 horas se conocen los cupones premiados y se podrá comprobar si se ha conseguido una tarjeta regalo en la misma página web donde se realiza el registro. Allí podrás comprobar si has sido uno de los afortunados y te has llevado una de las cientos de tarjetas en juego.

Los ganadores que consigan hacerse con una tarjeta regalo conseguirán un código canjeable en la web www.codegifts.com. Así podrás realizar tus compras para Navidad y estirar los descuentos del Black Friday unos días más. Además, aun con esta posibilidad extra de ganar nuevos premios el precio por cupón es de 3 euros.

Para cobrar los premios de dinero, el funcionamiento será el mismo de siempre. El dinero se ingresará en tu cuenta virtual si has comprado el cupón a través de la web oficial de la ONCE o en caso de tenerlo físico podrás cobrar tu premio en las Administraciones oficiales de la ONCE.

¿Dónde ver los resultados del Cuponazo del Black Friday?

Podrás comprobar los resultados en el directo de la ONCE para el sorteo o en su página web JuegosOnce. También, podrás descubrir los números ganadores en el directo de OKDiario para este sorteo, así sabrás minuto a minuto los cupones ganadores de este sorteo especial de la ONCE.