El próximo 26 de noviembre tendrás una cita muy especial con el sorteo de la ONCE y es que se celebrará el sorteo del Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2021. Pero, ¿qué significa esto? ¿Podremos disfrutar del Cuponazo habitual de todos los viernes o todo cambiará? Como todos los viernes, por un precio de 3 euros, podrás disfrutar del Cuponazo semanal que te puede llevar a ganar un primer premio de 9 millones de euros y alguno de los 6 premios restantes de 100.000, pero hay más, y es que podrás aspirar a más premios.

El Cuponazo Especial Black Friday promete repartir muchos más premios por poco dinero más, concretamente por tan solo 2 euros más. ¿Qué premios ofrece, cuándo se celebra y dónde podremos ver el sorteo?

¿Cuándo se celebra el Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2021?

Este sorteo especial de la ONCE se celebrará el conocido como ‘viernes negro’, es decir, el próximo 26 de noviembre. A pesar de no ser una celebración española, nuestro país la ha acogido con una gran ilusión, y no solo por el Cuponazo del Black Friday, también por todos los descuentos y las rebajas que están trayendo este día.

El precio de este Cuponazo XXL es de 5 euros y podrás aspirar a ganar hasta 15.000.000 euros y 6 premios de 200.000 euros. Además, no solo se sortea dinero en metálico, en esta ocasión también se sortean más de 400 tarjetas de Amazon por un valor de 50 euros para realizar las compras que tú quieras, ¡perfecto para los regalos de Navidad!

Horario del sorteo especial de la ONCE por el Black Friday

El sorteo del Cuponazo especial Black Friday de la ONCE se celebrará el viernes, 26 de noviembre, a partir de las 21:15 horas (hora peninsular), como viene siendo habitual.

En el caso de optar por una de las tarjetas de Amazon, deberás entrar en la web CuponEspecial de la ONCE e introducir tus datos personales y los correspondientes números al Cuponazo adquirido. Recuerda que puedes participar en el sorteo de las tarjetas Amazon hasta las 23.59 horas del 26 de noviembre, unas horas después de que finalice el sorteo oficial de la ONCE.

¿Dónde ver el Cuponazo del Black Friday?

Como cada semana, podrás ver el resultado del Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2021 en nuestra página web, OkDiario. También podrás ver el sorteo en diferido a través de JuegosONCE en la página de retransmisión de sorteos.