Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2023: ¿Hasta cuándo se puede comprar?

Una vez más la ONCE estrena año de la mejor manera con el Cupón Extra de Navidad de la ONCE de 2023, un gran sorteo para empezar el 2023 con un poco de suerte en el bolsillo. Este sorteo tiene un premio especial de 400.000 euros y los participantes ya están en tiempo de descuento para poder comprar sus números. Descubre aquí hasta cuándo se puede comprar el Cupón Extra de Navidad de la ONCE y no te quedes sin tu premio.

Cupón Extra de Navidad de la ONCE de 2023

La ilusión no falta para empezar el año con este sonado sorteo extraordinario de la ONCE que repartirá más de 40 millones de euros en premios el primer día de 2023. El sorteo se celebra a las 11 de la mañana del día 1 de enero de 2023 y poco después se empiezan a conocer los números afortunados de la jornada.

Este sorteo viene cargado de premios, repartirá 75 premios de 400.000 euros a todas las series de un mismo número de 5 cifras. ¿Te sabe a poco? ¡No te preocupes! Hay cientos de premios que puedes conseguir para la ocasión y por ello, los más aficionados de la ONCE no dejan pasar la oportunidad. Además de estos premios principales, también hay 75 premios adicionales de 40.000 euros a todas las series de un número de cinco cifras y un segundo premio adicional, que reparte otros 75 premios de 20.000 euros. Con estas cifras es imposible resistirse, así que si aún no tienes tu número no tardes en conseguirlo.

¿Hasta cuándo se pueden comprar los cupones?

Los cupones para poder participar en el Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE estarán a la venta hasta el día 31 de diciembre. Después de esta fecha ya no se podrán comprar y toda la suerte estará echada para el gran sorteo. El precio del cupón es de 10 euros y estos se pueden comprar a través de los puntos de venta oficiales de la ONCE o en la página JuegosONCE.

Los cupones de la ONCE no se pueden comprar a través de otros vendedores, únicamente se distribuyen a través de sus canales de venta autorizados. Si quieres comprarlos online solo tendrás que ir a la página web Juegos ONCE, escoger tu cupón y pagarlo a través de tu cuenta virtual. En esta misma cuenta se ingresará tu dinero si finalmente eres uno de los afortunados del sorteo.

Si prefieres comprar tu cupón físicamente, podrás acudir a un vendedor autorizado de la ONCE, como en los sorteos semanales de la entidad. Tanto los cupones físicos, como los comprados online, tienen la misma validez en el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE de 2023.

Sin embargo, debes tener especial cuidado con los cupones físicos, pues no se podrá cobrar ningún premio si el cupón se rompe, se pierde o es robado, esto se establece en la normativa del sorteo y en todos los casos, los jugadores deberán ajustarse a la misma. Si compras tus cupones por Internet, no tendrás este riesgo y te asegurarás de cobrar tu premio en caso de ser uno de los premiados el próximo domingo 1 de enero de 2023.