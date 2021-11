Los sorteos del Cupón Diario y Super Once de hoy se está celebrando en estos momentos. En breves instantes le facilitaremos los resultados de los sorteos del Cupón Diario y Super Once de hoy martes, 2 de noviembre de 2021. Podrás comprobar aquí los números premiados en los sorteos de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE consta de un número de 5 cifras y una serie de 3 números con el que se obtiene el ganador de la Paga, el sorteo asociado al Cupón de la ONCE que premia al acertante con una paga de 36.000 euros al año durante 25 años.

El Super Once es el juego de la ONCE que se celebra todos los días de la semana. El sorteo del Super Once consiste en una matriz de 80 números numerados del 1 al 80. El participante en el sorteo tiene que elegir entre 5 y 11 números de la matriz siendo el orden de estos indiferente. Durante el sorteo del Super Once, que se realiza de lunes a domingo a las 21:15 horas, se obtiene una combinación formada por 20 números de los 80 posibles. Con esta combinación los participantes optarán a diversos premios según la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta realizada. Existen 7 tipos de apuestas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5, según la cantidad de números elegidos.

