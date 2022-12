Cuánto cuesta el Cupón extraordinario de Navidad de la ONCE 2023

¿Quieres empezar el 2023 con un gran premio? En la ONCE vuelven con el sorteo del Cupón Extraordinario de Navidad de la ONCE y puedes ganar hasta 400.000 euros con sus cupones. Este premio podría cambiarte la vida y se celebra el próximo 1 de enero de 2023, la mejor manera de empezar el año celebrando un gran premio. Descubre aquí cómo puedes participar y cuánto cuesta el Cupón Extraordinario de Navidad de la ONCE.

Cupón Extraordinario de Navidad de la ONCE de 2023

Los cupones para participar en este sorteo de la ONCE están disponibles hasta el próximo 31 de diciembre de 2022. Estamos en tiempo de descuento para poder comprar tus números, quién sabe si finalmente acabas llevándote uno de los cupones con premio. Hay varios premios en juego y estos son los principales:

El premio principal repartirá 75 premios de 400.000 euros a todas las series de un mismo número de 5 cifras.

a todas las series de un mismo número de 5 cifras. El premio adicional será para 75 premios adicionales de 40.000 euros a todas las series de un número de 5 cifras.

a todas las series de un número de 5 cifras. El segundo premio repartirá 75 premios de 20.000 euros a todas las series de un número de 5 cifras.

Estos son los principales premios del Cupón Extraordinario de Navidad de la ONCE 2023, pero hay muchos más, como 11.250 premios de 100 euros y más para aproximaciones, terminaciones y reintegros del sorteo.

¿Dónde comprar el sorteo extraordinario de Navidad de la ONCE y cuánto cuesta?

Si quieres comprar un cupón para el Sorteo Extraordinario de la Navidad de la ONCE puedes hacerlo en los puntos de venta físicos de la ONCE o a través de la página web JuegosONCE. Si quieres comprar tu cupón por internet solo podrás hacerlo a través de esta página, pues los cupones los distribuye directamente la ONCE.

El precio del cupón es de 10 euros y el sorteo tendrá lugar el 1 de enero de 2023 a las 11:00 de la mañana. Minutos después se conocerán los resultados del sorteo y podrás comprobar los números premiados en la página oficial de la ONCE o en nuestro directo, donde te contaremos todos los detalles del sorteo.

El premio máximo que se puede ganar en el Sorteo Extraordinario de Navidad de la ONCE es de 400.000 euros por cupón, es decir, ganarías 40.000 euros por cada euro jugado. ¿Cómo vas a dejar escapar esta oportunidad? El sorteo acabará repartiendo más de 47.000.000 euros en premios para estas fiestas.

Al sorteo entrarán en el bombo 100.000 números, es decir, los números comprendidos desde el 00.000 al 99.999 y se acaban repartiendo más de 900.000 premios entre los participantes.

¿Cómo cobrar el premio?

Si acabas con un cupón premiado en las manos y lo has comprado a través de JuegosONCE, el ingreso será ingresado automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE. Este dinero podrás enviarlo a una cuenta bancaria de la que seas titular o dejarlo en la cuenta virtual para comprar futuros cupones de la ONCE.

Si has optado por comprar tu cupón en uno de los puntos de venta físicos o vendedores de la ONCE, podrás acudir a los mismos o a las entidades bancarias autorizadas, siempre dependiendo del importe del premio.