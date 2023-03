¿Cuándo es el Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre 2023?

El Día del Padre está más que cerca y nosotros te traemos el regalo que podría hacerte millonario. La ONCE lo ha vuelto a hacer y ha creado un Sorteo Extraordinario del Día del Padre para 2023. Este esperado sorteo llega el próximo domingo 19 de marzo y reparte un premio especial de 17.000.000 de euros. Te contamos todo lo que necesitas saber para participar en el cupón del Extra del Día del Padre de la ONCE para 2023.

Cada 19 de marzo llega el momento perfecto para mimar a los papis y nada mejor que un gran premio para poder celebrar este día por todo lo alto. Solo de pensar en lo que haríamos con 17 millones de euros, ya nos emocionamos y con este sorteo de la ONCE, pueden ser tuyos.

¿Cuándo se celebra el Sorteo de la ONCE del Día del Padre?

Los cupones para el sorteo del Día del Padre de la ONCE ya están a la venta y el sorteo se celebrará el domingo 19 de marzo entre las 21:15 y las 21:35 horas. La fecha coincide con la festividad y te aseguramos de que no habrá mejor manera de acabar un día de mimos y familia, que un cupón premiado de la ONCE.

El premio más esperado de la noche será el primer premio, que reparte 17.000.000 euros. A este premio especial se le suman miles de oportunidades de llevarte un cupón premiado a casa, pues hay en juego 99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras y muchos premios menores más que podrían acabar el tu bolsillo.

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar en el Sorteo de la ONCE del Día del Padre no puede ser más sencillo, solo tendrás que comprar tu cupón para el sorteo a través de la página web JuegosONCE o en uno de los puntos de venta oficiales de la entidad.

El cupón tiene un precio de 5 euros y podrás comprarlo a través de Juegos ONCE hasta el mismo día de la celebración del sorteo a las 21 horas, a partir de ese momento, ya no se podrán conseguir más cupones. Minutos después empezará la celebración del sorteo y se repartirán 1.000.000 de premios para celebrar el Día del Padre por todo lo alto.

El regalo más esperado para el Día del Padre

La ONCE te lo pone fácil para que puedas dar con el regalo perfecto para este día, seguro que esperáis el momento con ganas y podréis comprobar si os ha tocado el gran premio en familia. Una vez se conozcan los números ganadores, podrás comprobarlos en la página oficinal de la ONCE o seguir nuestro directo, donde te contaremos los números premiados del día.

Entrarán en juego 100.000 números en el bombo, todos los números comprendidos entre el 00.000 y el 99.000, pero el ganador, podría estar ahora en tus manos. Quedará esperar para conocer a los grandes afortunados del Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE, uno de los más esperados por los participantes que no quieren dejar pasar la oportunidad de convertirse en millonarios. ¡Mucha suerte a todos!