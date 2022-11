El Black Friday llega a la ONCE este 2022 y lo hace con el Cuponazo Especial del Black Friday. Este sorteo tendrá lugar el próximo viernes 25 de noviembre de 2022 y habrá cientos de premios en juego. Esta promoción se desarrolla del 11 y el 25 de noviembre y está abierta a todas las personas mayores de edad que quieran probar suerte.

¿Cómo funciona el Cuponazo del Black Friday de la ONCE?

Esta promoción se realiza a través de la web www.cuponespecial.es y hay en juego cientos de tarjetas regalo para tiendas como Amazon, El Corte Inglés, Carrefour y muchas más. ¿Te vas a perder la oportunidad? Te contamos cómo funciona y cuándo es el Cuponazo de la Once del Black Friday 2022.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes un premio a las cinco cifras y series de 6 millones de euros. Además de este gran premio, también hay en juego 143 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Estos son los premios más esperados del sorteo, pero no los únicos. Hay en juego un premio de 500 euros a las cuatro primeras cifras y a las cuatro última y de 50 euros a las tres primeras o últimas. Si se aciertan las dos primeras cifras o las últimas se consigue un premio de 6 euros y el reintegro en caso de la primera y la última cifra.

Es uno de los sorteos más esperado de los viernes y ahora viene cargado de tarjetas regalos para que los descuentos del Black Friday aún te sepan mejor. Podrán participar en este sorteo todos los mayores de edad que hayan adquirido el Cuponazo Black Friday en formato físico a través de los TPV de los vendedores oficiales de la once o en formato preimpreso, siempre que se adquiera a través de la web www.cuponespecial.es.

¿Cuándo se celebra el sorteo?

El sorteo se desarrollará el próximo viernes 25 de noviembre de 2022, coincidiendo con la fecha del Black Friday para este año 2022. En el sorteo se pondrán en juego todos los premios y podrás llevarte a casa mucho más que descuentos para esta sonada ocasión. Es la noticia que esperabas para tener un Black Friday más que inolvidable.

Se espera que el sorteo inicie el próximo viernes a las 21:25 horas y minutos después podrás conocer los resultados en nuestro directo de la ONCE. Para participar solo necesitarás comprar tu cupón y registrarlo en la web, para poder optar a sus precios para la ocasión, el precio por cupón es de 3 euros.

¿Quién puede participar en este sorteo de la ONCE?

Para poder participar en los sorteos de la ONCE es esencial ser mayor de edad y los cupones se pueden comprar tanto online como en los vendedores físicos oficiales, ambos tienen la misma validez en el sorteo y cada registro de cupón en la web señalada supondrá una participación en el sorteo. No pierdas la oportunidad y hazte con tu cupón antes de que llegue el gran día, así podrás acabar el Black Friday con un sorteo de la ONCE que podría cambiarte la vida.