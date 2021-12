Si no has sido uno de los afortunados de la Lotería de Navidad, no te preocupes, aún tienes la posibilidad de llevarte un premio a casa gracias al sorteo extraordinario de la Lotería del Niño. Este sorteo, que es el primer sorteo especial que se realiza en el año, tendrá lugar el próximo 6 de enero de 2022, y repartirá muchos millones de euros entre aquellos que decidan comprar un décimo. Es cierto que este sorteo suele tener un menor índice de participación, pero cada año más personas se animan a comprar uno de los décimos de este sorteo ya que se ha convertido en una tradición a comienzos de año.

Pero, ¿cómo comprar un décimo de la Lotería del Niño por Internet? ¿Y cómo buscar el número que quieres? A continuación te contamos cómo puedes obtener el número que deseas para el próximo sorteo especial.

Así puedes buscar el número de Lotería del Niño

Cómo saber si el número que busco está disponible

La venta de décimos de la Lotería del Niño ya está disponible pero, ¿cómo podemos buscar el número que queremos? ¿Es esto posible? Lo cierto es que sí y es que Loterías y Apuestas del Estado dispone de un buscador en su propia página web en el que podrás comprobar la disponibilidad del número y, en caso de que exista, en las administraciones en las que podrás comprarlo.

Además, si lo prefieres, también podrás adquirir ese décimo que deseas en la propia página web de Loterías y Apuestas del Estado. En este caso, puedes o bien escoger ese número que buscabas o bien dejar que el azar te sorprenda y elegir un número sin ningún tipo de significado. En ambos casos, las posibilidades de que te toque son las mismas.

¿Cuánto me podrá tocar en el primer premio de la Lotería del Niño? ¿Y en el segundo?

El primer premio de la lotería del Niño consta de 2 millones de euros, 200.000 euros al décimo, mientras que el segundo premio del sorteo es de 750.000 euros, 75.000 euros por décimo. En el caso del tercer premio hablamos de una cifra de 250.000 euros, lo que significa que cada décimo recibirá una cantidad de 25.000 euros.

Además de estos primeros premios, también se darán una gran cantidad de reintegros, más que en el caso de la Lotería de Navidad, por lo que, al final, los pequeños premios serán los más repartidos.

<h3¿Cuándo se celebra el sorteo extraordinario?

El sorteo extraordinario de la Lotería del Niño se celebrará el próximo 6 de enero, día de los Reyes Magos, a partir de las 12.00 horas. El sorteo, además, será retransmitido desde el Salón de Sorteos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, que se encuentra situado en Madrid.

Así que si quieres llevarte un premio al comenzar el año, no olvides comprar tu décimo para el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño, un sorteo muy especial ya que es el segundo sorteo más importante de la Lotería Nacional que se celebra en España.

Y tú, ¿a qué estás esperando para comprar tu décimo y probar suerte?