Un boleto de lotería premiado a punto de caducar busca a su dueño

En Gran Bretaña se busca el ganador de un premio de lotería que no ha reclamado el dinero. Hay casi 8 millones de euros que aún no se han reclamado en un boleto premiado de la lotería y este estaría a punto de caducar. El organismo que rige los sorteos ha querido hacer un llamamiento para que aparezca la persona responsable, pues la fecha límite para reclamar el precio sería el próximo 18 de diciembre.

El boleto premiado de la lotería que aún no ha sido reclamado

Resulta curioso que habiendo ganado tal cantidad de dinero con el boleto premiado de la lotería aún nadie lo haya reclamado. El próximo 18 de diciembre haría seis meses desde el sellado del boleto y, por tanto, ya no se podría reclamar, pues así lo rige la entidad responsable. Las ganancias no reclamadas se destinarían a causas sociales si llegada la fecha no aparece el propietario.

Se saben pocas cosas sobre el boleto premiado, The Sun adelantó que se compró en Wolverhampton para el sorteo de la Lotto el pasado 18 de junio y aún nadie lo ha presentado para cobrar su premio. «El ganador que falta compró su boleto en Wolverhampton y estamos renovando nuestro llamamiento a los jugadores de Lotto en la zona para que revisen sus boletos y tengan la oportunidad de reclamar otro increíble premio.» declaraba el asesor de grandes premios de National Lottery, Andy Carter.

Los números ganadores en el sorteo fueron el 11, 14, 26, 29, 42 y 59 y parece que por el momento, nadie reclama este jugoso premio de la lotería. Una vez pasen los seis meses, el propietario perderá el derecho a reclamar el dinero en la entidad.

¿Ha pasado otras veces?

Curiosamente, este no es el único caso similar en el mundo en el que alguien no ha reclamado su premio o lo ha hecho cuando ya era demasiado tarde. Una persona que selló un boleto de Euromillones en el barrio de Newham, en Londres, ganó un premio, pero cuando fue a reclamarlo ya habían pasado los seis meses de margen desde el sellado. Por desgracia, se quedó sin el dinero que había ganado por las fechas.

Cada organismo tiene sus normativas en cuanto a la reclamación de los premios por parte de los ganadores, es esencial tenerlas en cuenta para evitar quedarnos sin el premio. En España, la fecha de caducidad de los boletos de lotería no se decide desde el sellado, el tiempo depende del sorteo. En el caso del Euromillón se cuenta con seis meses para reclamar el premio, en cambio, los de la Lotería de Navidad solo podrán cobrarse durante los tres meses posteriores al sorteo.

Faltará esperar para saber si aparece el ganador del boleto premiado de la lotería que suma casi 8 millones de euros antes de la fecha límite o si este acabará destinado a otros causas. Una oportunidad que podría cambiarle la vida a muchos, pero que por el momento no ha sido reclamada por su dueño, algo que ha sorprendido tanto al organismo organizador, como a los otros participantes del sorteo.