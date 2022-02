El Big Friday de Euromillones es uno de los sorteos especiales que se organizan desde Euromillones y que siempre se lleva a cabo durante el viernes, de ahí su nombre. Es uno de los sorteos especiales que se realizan durante el año. Pero, ¿qué es y cómo se juega? ¿Cuál es la cantidad de dinero que se recibe con este premio? Si aún no sabes nada sobre el Big Friday, no te preocupes, a continuación despejaremos todas tus dudas.

Eso sí, en este caso es una lotería a nivel europeo, por lo que participarán los mismos países que suelen hacerlo cuando se celebra cualquier sorteo del Euromillones.

¿Qué es el Big Friday de Euromillones?

Tal y como hemos adelantado, el Big Friday de Euromillones es un sorteo especial que se realiza en viernes. No hay una fecha específica para celebrar este sorteo, pero lo que sí es cierto es que se suelen celebrar de dos a tres sorteos de este tipo durante todo el año. En caso de que no haya un ganador, el bote se acumularía para el siguiente sorteo, siempre y cuando no supere un bote de 190 millones de euros.

¿Cómo se juega?

A pesar de que estamos hablando de un sorteo especial, lo cierto es que las reglas y el coste es el mismo que para cualquier sorteo del Euromillones. El único cambio que existe es el importe del bote mínimo.

Así que para participar en este sorteo lo único que tendrás que hacer será dirigirte a tu administración de confianza y comprar como cada semana el Euromillones del viernes.

¿Cuánto toca?

En este caso, la principal característica de este sorteo especial es que se garantiza un bote mínimo de 100 millones de euros en todas y cada una de sus ediciones. Eso sí, si el premio anterior ha quedado desierto, se acumula y se incluye en el bote hasta un máximo de 190 millones de euros, que no está nada mal.

¿Cuál es la probabilidad de ganar el Big Friday del Euromillones?

Dada la participación en este sorteo, las probabilidades de ganar este sorteo se sitúa en 1 entre 139.838.160 para conseguir el bote. Es cierto que es una tarea complicada, pero no imposible.

Además, hay que tener en cuenta que no sólo participa España en este sorteo. Reino Unido, Francia, Portugal, Suiza, Luxemburgo, Austria, Bélgica e Irlanda son el resto de países de Europa que también participan y que se pueden llevar el bote a casa.

Así que si quieres llevarte este premio a casa, recuerda que el próximo viernes, 4 de enero de 2022, se celebrará el primero de los sorteos de este año.