Ganar la lotería es el sueño de cualquiera, recibir una gran cantidad de dinero sin esperarlo es posible con una mínima inversión. Detrás de este sueño, de un juego en el que año tras año o semana tras semana participamos para cambiar nuestra vida fácilmente puede esconderse una realidad, quizás ya seamos millonarios, pero no lo sepamos. Más allá de comprar el décimo o el boleto de cualquier sorteo, debemos comprobar si nos ha tocado o no. En estos momentos hay un ganador del Euromillón que está a punto de perder su premio por no haberlo reclamado a tiempo.

Buscan al ganador de un millón de euros cuyo boleto está a punto de caducar

Los premios de los sorteos de lotería caducan. Todo premio tiene un periodo de validez, en España son tres meses, si nos toca cualquier décimo de la lotería de Navidad tendremos ese tiempo para ir a cobrarlo. De no hacerlo, el premio se lo quedará el organizador del sorteo, es decir, el propio estado y perderemos el dinero para siempre.

Por ese motivo hay que estar muy atento a los sorteos, para saber si nos ha tocado, en primer lugar, y poder ir a por el premio antes de que caduque. Este ganador del Euromillón ha ganado un boleto sellado en Gran Bretaña, con lo cual, el tiempo antes de caducar el premio es mayor. En este país tienen hasta 6 meses para poder cobrar el dinero. Cualquiera correría al banco o a la administración en busca de su millón de euros, pero en este caso parece que se lo toma con mucha calma.

En unos días, el 29 de diciembre, este ganador del Euromillón del que lo único que se sabe es que compró su billete ganador en la isla de Angleseym perderá su dinero. Al no ir a cobrarlo el premio literalmente se esfumará. Muchas son las hipótesis que hacen pensar en la identidad de esta persona. Quizás un hombre mayor que no sabe que le ha tocado o un rico millonario que ya tiene suficiente dinero.

Las autoridades de ese país buscan desesperadamente a esa persona. Puede donar el premio a una ONG y ayudar a muchas personas. Si antes del 29 de diciembre aparece con el boleto del Euromillón en la mano podrá retirar ese millón de euros y ponerlo en su cuenta corriente. De lo contrario, el sueño de millones de personas se perderá por completo, nunca más, aunque encuentre ese boleto podrá hacerse con el premio.