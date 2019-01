Lotería del Niño 2019: Dónde y cómo cobrar los premios del sorteo del Niño

El próximo 6 de enero de 2019 se celebra el Sorteo Extraordinario del Niño por lo que aquellos que sean agraciados con alguno de los premios repartidos deben saber bien dónde y cómo cobrar su dinero. Algo que os explicamos a continuación.

Los premiados en el Sorteo del Niño que tengan dudas sobre dónde se cobran los premios, han de saber que dependiendo de la cantidad que les haya tocado podrán cobrar en un sitio u otro, y no solo eso, sino que además tienen que saber que existe una fecha límite para el cobro de premios.

De este modo, si en la mañana del 6 de enero (festividad de reyes) eres uno de los afortunados en la Lotería del Niño, que sepas que vas a poder cobrar tu premio a partir del día 7 de enero (aunque en Madrid será festivo por lo que si vives en esta comunidad tendrás que esperar al 8 de enero). Por otro lado, en función de la cantidad que hayas ganado podrás acudir a un punto de cobro distinto, ya que si el premio asciende a una cantidad inferior a 3.000 euros, puedes cobrar en cualquier administración de loterías, mientras que si supera esa cifra tienes que acudir a una de las entidades financieras concertadas como BBVA, Bankia, CaixaBank y algunas cajas de ahorro de la CECA, o delegaciones comerciales de Loterías.

Para el cobro del premio debes presentar como no, el décimo premiado y tu DNI. En el caso de que tengas que acudir a una entidad bancaria, esta no te puede obligar a abrir una cuenta bancaria ni cobrar una comisión por la gestión. Y si has sido premiado con una participación, el cobro del premio debe hacerlo la persona o entidad que emitió esa participación y a su vez, será esa persona o entidad la que te pague tu premio.

En cuanto a la fecha límite para el cobro del dinero que nos toque en el Sorteo del Niño, no puede sobrepasar los tres meses, de modo que en el hipotético caso que se te pase la fecha y no hayas cobrado antes del 6 de abril, el dinero de tu premio del Niño pasará directamente a las arcas del estado y se lo queda Hacienda.

Recordemos además que Hacienda ya se queda un buen “pellizco” de cada premio, aunque en 2019 el mínimo para aplicar su impuesto aumenta. Hasta el 2018, hacienda aplicaba un impuesto del 20% en los premios superiores a 2.500 euros que de hecho, se descontaba de manera automática cuando cobrabamos el premio. A mediados de año, se anunció que el gravamen se aplicaría a partir de los 10.000 euros y en 2019, la ley vuelve a cambiar ya que a partir del 1 de enero se aplicará un 20% de descuento del premio pero a partir de 20.000 euros.